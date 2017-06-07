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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵

رئیس تبلیغات اسلامی جهرم خبر داد:

برگزاری دوره تفسیر آیات امر به معروف و نهی از منکر در جهرم

برگزاری دوره تفسیر آیات امر به معروف و نهی از منکر در جهرم

جهرم-رئیس اداره تبلیغات اسلامی جهرم از برگزاری دوره تفسیرو بررسی آیات واجب فراموش شده دراین شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام امیر جنگجو در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: دوره تفسیر و بررسی آیات امر به معروف و نهی از منکر برای  کارکنان و پاسداران تیپ ویژه ۳۳ المهدی (عج) جهرم درایام ماه رمضان برگزار می شود.

وی افزود: دراین جلسه تعداد ۱۰۰ نفر از کادر و کارکنان شرکت دارند که پس از اتمام آن گواهی شرکت در دوره تفسیر از طرف اداره تبلیغات اسلامی برای شرکت کنندگان صادر می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی جهرم همچنین به لزوم گسترش دوره های تفسیر قرآن در جامعه تاکید کرد و بیان داشت: علل نیازمندی به تفسیر قرآن   زدودن ابهام از لفظ مشکل و دشوار که در انتقال معنای مورد نظر، نارسا و دچار اشکال بوده، است.

کد مطلب 3997928

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