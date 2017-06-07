آسیا قادر به ۵ تریلیون دلار سودآوری در بازارهای مختلف است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، کمیسیون توسعه پایدار و تجارت سازمان ملل اعلام کرد، با اجرای یکسری اهداف توسعه ای کلیدی در بازار کسب و کار آسیا، می توان تا سال ۲۰۳۰ میلادی شاهد حداقل ۵ تریلیون دلار سود آوری آن در بازارهای مختلف بود؛ ضمن اینکه ۲۳۰ میلیون فرصت شغلی جدید هم ایجاد خواهد شد.

در همین حال این نهاد بین المللی بر این باور است که رشد اقتصادی بی سابقه آسیا به کاهش فقر کمک قابل توجهی کرده است؛ اما رشد بیشتر اقتصادی، رونق و ثبات با توجه به تاثیر موانع محیطی و اجتماعی در معرض خطر قرار می گیرد.

در گزارش کمیسیون توسعه پایدار و تجارت سازمان ملل آمده که آسیا دو سوم جمعیت جهان را در خود جای داده و در ارتباط با فجایع طبیعی بسیار آسیب پذیر است.

البته بر اساس گزارش بانک توسعه آسیا، بیش از ۸۰ درصد جمعیت آسیا طی بیش از ۲۰ سال گذشته با نابرابری روبرو شده اند.

در گزارش کمیسیون توسعه پایدار و تجارت سازمان ملل به نکته اشاره شده که دنبال کردن راهبردهای همسو با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل می تواند این خطرات را تبدیل به فرصت کند؛ ضمن اینکه بستری را هم فراهم می کند تا پویایی رشد اقتصادی آسیا مستحکم و باثبات شود.

بر پایه این گزارش، اگر کشورهای آسیایی بر روی چند عامل مهم؛ یعنی انرژی و مواد، غذا و کشاورزی، بهداشت و رفاه و پروژه های خاص از قبیل مسکن ارزان قیمت، انرژی تجدید پذیر، کاهش دورریز غذا و پرورش آبزیان تمرکز کنند، به چشم انداز سال ۲۰۳۰ میلادی که ایجاد ۲۳۰ میلیون شغل و ۵ تریلیون دلار بهره وری اقتصادی است، دست خواهند یافت.