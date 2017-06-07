به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین روحی یزدی، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی روز جهانی قدس و سالگرد شهدای هفتم تیر در جمع اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: تصمیمگیری و ارائه نظرات در خصوص هر چهبهتر برگزاری روز جهانی قدس اهمیت ویژهای دارد.
وی بابیان اینکه نقطه عطف انقلاب اسلامی و مناسبت سرنوشتساز ۱۵خرداد را پشت سر گذاشتیم، توضیح داد: پس از سفر ترامپ به عربستان حرکت مملو از فتنه آغاز شد و این مطلب دلیل آشکاری برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن روز قدس است.
وی عنوان کرد: موضعگیریها و جبههگیریها در خصوص قطر به دلیل نرسیدن به آن ناتو عربی است.
به گفته حجتالاسلام روحی یزدی، این شرایط در منطقه اقتضا میکند ملت ایران روز جهانی و بینالمللی قدس را هر چه باشکوهتر برگزار کنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز افزود: هرکدام از ما بهعنوان عضو شورا در جهت نقشآفرینی در این راستا نقش اساسی داریم چراکه پیروی کردن از معنویات و خواستههای رهبری است.
وی بابیان اینکه هرساله با توجه به محبت و همدلی جمع حاضر برای برپایی باشکوه این روز جهانی دیدهشده است بر لزوم برپایی هر چهبهتر این مراسم تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: تدابیر لازم بهمنظور راهپیمایی مردم در این روز که مصادف با هفتم تیر است باید اندیشیده شود.
وی با در نظر گرفتن گرمای تابستان و روزه بودن مردم در روز جهانی قدس مطرح کرد: پیشنهاد سازمان تبلیغات اسلامی این است که راهپیمایی ساعت ۱۱شروع و به مصلاهای نماز جمعه ختم شود.
در پایان حجتالاسلام روحی یزدی توضیح داد: تبلیغاتی و اطلاعرسانی بهصورت طرح متحد استفاده شود و در طول مسیر از تصاویر شهدای مدافع حرم استفاده کنیم.
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