بیانیه حماس در واکنش به اظهارات «عادل الجبیر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش حماس در واکنش به سخنان اخیر عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در خصوص قطر و حماس بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: ما در جنبش مقاومت اسلامی حماس نسبت به اظهارات تحریک آمیز عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی علیه این جنبش ابراز تاسف و آن را محکوم کرده و این اظهارات را خلاف مواضع کشور عربستان می دانیم.

این اظهارات شوکی به ملت فلسطین و امت اسلامی و عربی بود که مساله فلسطین را قضیه مرکزی خود می داند و جنبش حماس را جنبش مقاومت مشروع در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی می داند که دشمن مرکزی امت اسلامی و عربی است، به ویژه اینکه حماس و گروه های مقاومت فلسطین از سرزمین اسرا و معراج، قبله نخست مسلمانان و سومین حرم شریف دفاع می کنند.

همچنین بر کسی پوشیده نیست که دشمن صهیونیستی چگونه از چنین اظهاراتی برای ارتکاب جنایت های بیشتر علیه ملت، سرزمین و مقدسات ملت فلسطین و قدس و مسجد الاقصی بهره می برد.

کما اینکه اظهارات الجبیر مخالف قوانین بین المللی و مواضع همیشگی کشورهای اسلامی و عربی است که بر حق مقاومت و مبارزه ملت فلسطین تا آزادسازی سرزمین و مقدساتش تاکید دارد.

ما در جنبش حماس از برادرانمان در عربستان سعودی می خواهیم از چنین اظهاراتی که موجب بی احترامی به موضع این کشور در قبال قضیه فلسطین و حقوق مشروع این ملت خواهد شد، دست بردارند.