تولید نوشیدنی غنی شده با قارچ همراه با شیرین کننده طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی اصفهان، مریم حقیقی مجری این طرح گفت: تحقیقات پزشکی نشان می دهد که با مصرف قارچ، ضمن افزایش طول عمر، کاهش کلسترول و بهبود گردش خون در بدن، سیستم ایمنی بدن نیز تقویت می شود.

وی افزود: قارچ مقادیر زیادی کربوهیدارت و آهن دارد و بدین سبب پزشکان به بیماران دیابتی و افرادی که به تقویت دستگاه ایمنی بدن خود اهمیت می‌دهند و نیز افرادی که برنامه غذایی (رژیم) خاص دارند خوردن قارچ را توصیه می کنند.

عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه قارچ های خوراکی دارای درصد بالایی از پروتئین با قابلیت جذبی بالا در بدن هستند، تصریح کرد: تحقیقات نشان می دهد که از مجموع ۲۰ نمونه از اسیدهای آمینه سازنده پروتئین های بدن، ۱۸ نمونه در قارچ ها موجود است.

حقیقی، به جایگاه ویژه نوشیدنی قهوه همچون چای، در میان انواع نوشیدنی‌های گرم اشاره و افزود: قهوه دارای خاصیت نشاط بخشی و ضدافسردگی است و همچنین مصرف منظم آن به دلیل وجود اسیدکلروژونیک خطر ابتلا به سرطان کبد را تا ۴۹ درصد کاهش می‌دهد.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، اضافه کرد: با توجه به اثرات مثبت مصرف قارچ و افزایش مصرف قهوه در جامعه، افزایش بیماری های مربوط به سیستم ایمنی و دیابت می توان با فرآوری مناسب، این گیاهان را به صورت نوشیدنی فراسودمند در رژیم غذایی مردم قرار داد.

طرح تولید نوشیدنی غنی شده با قارچ و شیرین کننده طبیعی برای نخستین بار توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان ابداع شده و به شماره ۹۱۰۵۵ در اداره مالکیت و اختراعات صنعتی به ثبت رسیده است