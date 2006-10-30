افزايش 4 واحدي شاخص كل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، با اينكه در معاملات روز گذشته بورس تهران شاخص كل 14 واحد كاهش يافته بود، انتظار مي رفت كه امروز نيز به دليل شرايط پرونده هسته اي وهمين طور بلاتكليفي بازارشاخص كل با افت مواجه شود اما در پايان داد و ستد هاي امروز شاخص كل 4 واحد افزايش يافت و به رقم 9 هزار و 613 واحد رسيد.

شاخص تالار اصلي نيز رشد كرد و با 6.1 واحد افزايش رقم 9 هزار و 453 واحد را به خود ديد و شاخص بازده نقدي و قيمتنيز 12.2 واحد رشد كرد .

اين در حالي بود كه شاخص تالار فرعي با افت همراه شد و با 3.5 درصد كاهش، به رقم 9 هزار و 457 واحد رسيد.

رشد نسبي بازار در معاملات امروز به دليل اقبال بازار به سهام برخي شركت هاي معدني و پتروشيمي بود و بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل شركت هاي پتروشيمي خارك، كالسيمين و چادرملو داشتند و سايپا و تراكتور سازي ايران نيز بيشترين تاثير منفي را بر شاخص كل داشتند.

از نكات قابل توجه در مبادلات امروز وجود صف هاي خريد براي شركت هاي بانكي مثل بانك پارسيان، بانك كارآفرين و بانك اقتصاد نوين بود كه به دليل تحولات اخير در پرونده بانك پارسيان به وجود آمده است كه البته به نظر مي رسد صف هاي خريد از سوي سهام داران حقوقي شكل گرفته است.

در عين حال، در مجموع داد وستد هاي امروز بورس تهران 23 ميليون و 63 هزار و 43 سهم و حق تقدم به ارزش 159 ميليارد و 15 ميليون و 289 هزار و 197 ريال مبادله شد .

بيشترين افزايش قيمت در مبادلات امروز مربوط به كالسيمين بود كه 2 درصد رشد داشت و كاشي اصفهان ومعدني دماوند هر كدام با 1.99 درصد رشد در رده بعدي قرار گرفتند. همچنين بيشترين كاهش قيمت نيز در مبادلات امروز مربوط به فروموليبدن كرمان و كشت و صنعت پياذر بود كه هر كدام با 1.99 درصد افت همراه شدند.