نگاهی به مدعیان کاراته در بازیهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای جهانی یا همان «WORLD GAMAS» هر چهار سال یکبار با حضور نزدیک به ۳۰ رشته ورزشی برگزار می شود. دوره جدید این رقابتها بیش از ۴۰ روز دیگر به میزبانی لهستان در «ورسلاو» برگزار خواهد شد.

در کنار برگزاری مسابقاتی مهیج در رشته های مختلف، کاراته شرایط متفاوتی را دنبال می کند. چرا که حضور عنوان داران آخرین دوره رقابتهای جهانی باعث شده علاقمندان به این رشته در انتظار مبارزات دیدنی باشند.

سایت فدراسیون جهانی کاراته تازه ترین گزارش خود را به این بازیها و ستاره هایی اختصاص داد که قرار است قابلیت فنی خود را در این آوردگاه مهم و هیجان انگیز به نمایش بگذارند.



از کاتای انفرادی مردان شروع می کنیم، جایی که «ریو کیونا» قهرمان جهان از ژاپن در کنار دامیان کوئینترو نفر اول رنکینگ جهانی از اسپانیا به همراه آنتونیو دیاز ونزوئلایی مدافع عنوان قهرمانی این بازیها مدعیان اصلی خواهند بود.



در کاتای انفرادی زنان، کیو شیمزو کاتاروی ژاپنی که در سال ۲۰۱۱ تاکنون در هر مسابقه ای شرکت کرده از جمله رقابتهای قهرمانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ جهان طلا ضرب کرده، ساندار سانچز اسپانیایی قهرمان اروپا و نفر اول رنکینگ،سندی اسکوردو قهرمان دوره قبلی بازیهای جهانی و ساکورا کوکویومی قهرمان پان امریکن بسیار امیدوارند در تاتامی ورسلاو رقابت سرسختانه ای برای کسب نشان طلا داشته باشند.

در وزن ۶۰-کیلوگرم مردان، بروس داگلاس از برزیل که به تازگی چهارمین قهرمانی قاره پان آمریکن را از ان خود کرده، امیدوار است که رنگ مدال نقره ۴ سال پیش خود را بهبود ببخشد. رقیب اصلی او بی گمان امیر مهدی زاده از ایران است، نفر اول رنکینگ و قهرمان حال حاضر جهان.

وزن۶۷- کیلوگرم مدعیان زیادی وجود دارند. جایی که جردن توماس قهرمان سال ۲۰۱۶ جهان از انگلستان ، آندره آس مادرآ ونزوئلایی نفر سوم جهان و استیون داکوستا، قهرمان اروپا از فرانسه می خواهند در بازیهای جهانی ورسلاو همچون ستاره بدرخشند.



اما بی گمان نگاه مشتاقان کاراته به وزن ۷۵- کیلوگرم دوخته شده، آنجا که فوق ستاره ای به نام رافائل آقایف قهرمان ۵ دوره رقابتهای جهانی و مدافع قهرمانی این بازیها به روی تاتامی می رود. توماس اسکات از امریکا نفر اول رنکینگ و هرنانی ورسیمو، قهرمان پان امریکن از برزیل دیگر قهرمانانی هستند که شانس خود را مقابل قهرمان پرهوادار آذربایجان آزمایش خواهند کرد.

«علی اصغر آسیابری که در جهانی ۲۰۱۶ به واسطه باخت شک برانگیز برابر آقایف به مقام سوم دست یافت، دیگر نماینده کاراته ایران در بازیهای جهانی خواهد بود»

در وزن ۸۴- ریتارو آراگا ژاپنی امیدوار است بتواند شمار طلای خود از بازیهای جهانی را به عدد ۲ برساند. آراگا البته برای رسیدن به سکوی اول قهرمانی نامهای بزرگی همچون اوگور آکتاش از ترکیه و گوگیتا آرکانیان از گرجستان را پیش رو دارد.‌

«ذبیح اله پورشیب کاپیتان تیم ملی کشورمان نیز با پشتوانه برنز جهانی ۲۰۱۶ به لهستان می رود تا پیکار تلافی جویانه ای را برابر آراگا داشته باشد»



در وزن ۸۴+ سجاد گنج زاده قهرمان جهان و نفر اول رنکینگ از ایران با این هدف که تاج قهرمانی را از سر جاناتان هورنه آلمانی پایین بکشد، راهی ورسلاو می شود. این غول آلمانی چهار سال پیش در کلمبیا و در غیاب گنج زاده به مقام قهرمانی بازیهای جهانی دست یافته بود.



اما در بخش بانوان هم می توان شاهد پیکارهای دیدنی باشیم.

در وزن ۵۰- بانوان صف طولانی برای رسیدن به قله قهرمانی وجود دارد. الکساندر رچیا از فرانسه، سراپ اوزچلیک از ترکیه و کاترینا کلیوا از اوکراین مدعیان اصلی این وزن هستند.



در وزن ۵۵- نام امیلیا تول از فرانسه و سارا کاردین از ایتالیا بیش از اسامی دیگر، نگاهها را متوجه خود می کند، هرچند نباید از والریا کومیزاکی از برزیل که به تازگی قهرمان پان آمریکن شده به سادگی گذشت.



مدعی اصلی وزن ۶۱- کیلوگرم بانوان، جیانا لطفی از مصر خواهد بود که در سه سال اخیر در هیچ مسابقه انفرادی نباخته، ضمن اینکه لوسی ایگناس از فرانسه و اینگریدا سوچانکوآ از اسلواکی نامهای بزرگی به نظر می رسند.



در وزن ۶۸-کیلو مطمئنا جدالهای زیبایی قابل پیش بینی است، آنجا که کایو کامی سومیا از ژاپن مدافع عنوان قهرمانی و نفر اول رنکینگ، آلیسا بوچینگر قهرمان جهان از اتریش و کاترین هدرسون، نایب قهرمان جهان از دانمارک جز مدعیان محسوب می شوند.



در وزن ۶۸+کیلو، ایومی یوکوزا از ژاپن مدعی اصلی و نفر اول رنکینگ تلاش می کند در ورسلاو اقتدار خود را در این وزن حفظ کند. آنه لارا فلورنتین از فرانسه اخیرا در قهرمانی اروپا طلا گرفت و دامینیکا تاتاروآ از اسلواکی نفر سوم جهان دیگر نفرات زبده این وزن هستند.

(حمیده عباسعلی تنها نماینده تیم ملی بانوان کاراته کشورمان در این رقابتهاست که شانس خود را در این وزن برای کسب مدال می آزماید)

گفتنی است تاکنون نمایندگان کاراته ایران ۳ بار حضور در بازیهای جهانی را تجربه کردند که حاصلش برنز سعید آشتیان (در سال ۱۹۹۳ هلند)، علیرضا کتیرایی (در سال ۱۹۹۷ فنلاند) و چهارمی مرحوم علی شاطرزاده ( در سال ۲۰۰۱ ژاپن) بوده است.