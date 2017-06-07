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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶

رئیس شبکه دامپزشکی شهربابک:

فاز اول واکسیناسیون تب برفکی گاوی در شهربابک آغاز شد

فاز اول واکسیناسیون تب برفکی گاوی در شهربابک آغاز شد

کرمان - رئیس شبکه دامپزشکی شهربابک از آغاز فاز اول واکسیناسیون تب برفکی گاوی در این شهرستان خبر داد.

مجید اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تب برفکی بیماری ویروسی واگیر دار بوده و دارای علائمی همچون زخم دهان، ریزش بزاق از دهان، تب، بی اشتهایی، کاهش تولید شیر و گوشت، لنگش، تلفات در حیوانات جوان و ... است، اظهار کرد: فاز اول واکسیناسیون تب برفکی گاو و گوساله شهرستان از ۱۰ خرداد ماه آغاز می شود و پیش‌بینی می‌شود حدود پنج هزار راس گاو و گوساله در این مدت تحت واکسیناسیون قرار گیرند.

اسدی گفت: تب برفکی درمان موثری نداشته و بهترین راه جلوگیری از اثرات زیانبار اقتصادی آن پیشگیری از طریق رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه ای از قبیل خودداری از خرید دام از مناطق آلوده، اخذ گواهی بهداشتی دامپزشکی به هنگام نقل و انتقال دام، جلوگیری از تردد افراد متفرقه در محوطه دامداری، ضدعفونی محل نگهداری دام و انجام واکسیناسیون است.

اسدی افزود: مدت اجرای این طرح ها ۲۰ روز کاری و با استفاده از تمام توان بخش دولتی و همکاری نیروهای بخش غیردولتی خواهد بود که واکسن مورد استفاده واکسن تولید داخل و به صورت کاملا رایگان تزریق خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری و مشارکت حداکثری دامداران سطح شهرستان شاهد سطح ایمنی مناسبی در جمعیت دامی شهرستان خواهیم بود.

کد مطلب 3998078

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