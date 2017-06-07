فاز اول واکسیناسیون تب برفکی گاوی در شهربابک آغاز شد

مجید اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تب برفکی بیماری ویروسی واگیر دار بوده و دارای علائمی همچون زخم دهان، ریزش بزاق از دهان، تب، بی اشتهایی، کاهش تولید شیر و گوشت، لنگش، تلفات در حیوانات جوان و ... است، اظهار کرد: فاز اول واکسیناسیون تب برفکی گاو و گوساله شهرستان از ۱۰ خرداد ماه آغاز می شود و پیش‌بینی می‌شود حدود پنج هزار راس گاو و گوساله در این مدت تحت واکسیناسیون قرار گیرند.

اسدی گفت: تب برفکی درمان موثری نداشته و بهترین راه جلوگیری از اثرات زیانبار اقتصادی آن پیشگیری از طریق رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه ای از قبیل خودداری از خرید دام از مناطق آلوده، اخذ گواهی بهداشتی دامپزشکی به هنگام نقل و انتقال دام، جلوگیری از تردد افراد متفرقه در محوطه دامداری، ضدعفونی محل نگهداری دام و انجام واکسیناسیون است.

اسدی افزود: مدت اجرای این طرح ها ۲۰ روز کاری و با استفاده از تمام توان بخش دولتی و همکاری نیروهای بخش غیردولتی خواهد بود که واکسن مورد استفاده واکسن تولید داخل و به صورت کاملا رایگان تزریق خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری و مشارکت حداکثری دامداران سطح شهرستان شاهد سطح ایمنی مناسبی در جمعیت دامی شهرستان خواهیم بود.