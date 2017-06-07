اعزام هیات تجاری به قطر/برنامه وزارت صنعت برای بازار قطر چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، وزارت صنعت، معدن و تجارت باتوجه به تحریم های اقتصادی چند کشور عربی از جمله عربستان و امارات علیه قطر در روزهای گذشته و استفاده از این فرصت برای حضور شرکت های ایرانی در بازار قطر و افزایش صادرات موادغذایی به این کشور تصمیم دارد هیاتی را از ایران برای بررسی بازار این کشور به قطر اعزام کند.

احمد صادقیان رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اعلام این خبر گفت:« بخش های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله سازمان توسعه تجارت و معاونت صادرات این وزارتخانه در حال شکل دادن هیاتی متشکل از تولیدکنندگان کالاهای مختلف از جمله موادغذایی هستند تا هرچه زودتر آن ها را برای بررسی بازار قطر و نیازهای این کشور و افزایش صادرات به این کشور اعزام کنند و در همین زمینه از روز گذشته تماس هایی را با شرکت ها و تولیدکنندگان مختلف برقرار کرده اند تا هرچه زودتر این هیات به قطر سفر کند.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه تحریم قطر از سوی کشورهای عربی و حضور در بازار این کشور می تواند فرصتی طلایی برای تولیدکنندگان کشورما باشد، اظهار کرد:« دولت باید هرچه سریع تر مذاکرات، لابی گری ها و برنامه ریزی های گسترده را برای حضور قوی شرکت های ایرانی و محصولات داخلی در بازار قطر آغاز کند تا ما بتوانیم از این فرصت طلایی به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم، این یک واقعیت است که اگر سریع عمل نکنیم این بازار را به رقبای دیگری همچون ترکیه که از همین حالا فعال شده اند، واگذار خواهیم کرد، شما توجه داشته باشید که اگر محصولات ترکیه ای در ویترین های فروشگاه های قطری جا گرفتند و روی قفسه ها چیده شدند ما دیگر شانس چندانی برای حضور در این بازار نخواهیم داشت و به راحتی نمی توانیم جایگزین آن ها شویم.»

او در ادامه بروکراسی ها، محدودیت ها و قید و بندهای اضافه را بزرگترین چالش پیش روی تولیدکنندگان ایرانی برای حضور در بازار قطر و استفاده از فرصت پیش آمده، دانست و افزود:« دولت باید با حمایت از تولیدکنندگان داخلی هرچه زودتر شرایط را برای حضور آن ها در بازار قطر فراهم کند و مهم ترین گام در این مسیر برداشتن بروکراسی ها و قید و بندهایی است که در زمینه صادرات محصولات وجود دارد.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به فرصت هایی که پیش از این کشور از دست داد اشاره کرد و گفت:« سال گذشته نیز در زمان تحریم روسیه ایران فرصت مناسبی برای حضور فعال در بازار این کشور و تامین مواد غذایی لازم آن ها داشت ولی متاسفانه با تاخیر در عملکرد آن بازار را از دست داد، اتفاقی که حالا باید از آن درس گرفت و برای عدم تکرار آن اقدامات جدی انجام داد.»

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران همچنین در پاسخ به این سوال که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ گفت:« اتاق باتوجه به اینکه ابزارهای عملی در اختیار ندارد تنها می تواند به دولت و دستگاه های مرتبط پیشنهاد دهد و توصیه کند و در این زمینه هم اقداماتی انجام شده است.»