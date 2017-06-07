سنجش سلامت ۱۰۴ هزار نوآموز خوزستانی در ۵۳ پایگاه سنجش آغاز شد

محمد تقی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت غربالگری نوآموزان در ۱۳ زمینه مختلف گفت: نوآموزان از نظر بینایی، دید رنگ، شنوایی، گفتاری، آمادگی تحصیلی، اختلال رفتاری، اختلال جسمی حرکتی، اندازه گیری توده بدنی و قد به سن معاینه می شوند. همچنین، از لحاظ اختلالات دهان و دندان، وضعیت واکسیناسیون، بیماری های نیاز به مراقبت ( مثل پوست و ...) مورد ارزیابی قرار می گیرند.

تقی زاده به خانواده ها توصیه کرد: با مراجعه به مدرسه محل زندگی خود از مدیر مدرسه پرینت نوبت بگیرند و طبق زمان تعیین شده همراه با مدارک لازم که شامل شناسنامه والدین، شناسنامه کودک، کارت واکسیناسیون و یک قطعه عکس سه در چهار است، به پایگاه سنجش مراجعه کنند.

رئیس ستاد سنجش سلامت خوزستان، هزینه انجام مراحل مختلف طرح برای هر نوآموز را ۲۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: هزینه انجام معاینات تنها با کارت شتاب پرداخت می شود و خانواده ای که بعد از نوبت گیری و در تاریخ معین شده به محل پایگاه مراجعه نکنند، باید جریمه پنج هزارتومانی برای نوبت گیری مجدد پرداخت کنند.

تقی زاده با تاکید بر اهمیت طرح سنجش سلامت کودکان بدو ورود به مدرسه در بهبود کیفی آموزش و کنترل برخی عوامل موثر بر افت تحصیلی گفت: این طرح همه ساله با هدف تشخیص به موقع کودکان با نیازهای ویژه و جایگزینی صحیح آنها در نظام آموزشی، بررسی میزان شیوع اختلالات جسمانی و روانی و پیشگیری از بروز و تشدید بیماری ها اجرا می شود.

وی تعداد پایگاه های افزوده شده نسبت به سال گذشته را هفت پایگاه برشمرد و گفت: سال گذشته در کل استان خوزستان ۴۶ پایگاه سنجش فعال بوده اند که امسال این تعداد به ۵۳ پایگاه رسیده است. شهرهای صیدون، دهدز، سردشت، اندیکا امسال صاحب پایگاه ثابت شده اند و در شهر کارون نیز دو پایگاه فعال شده است. همچنین، تعداد پایگاه های آموزش و پرورش عشایر به سه پایگاه افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح سنجش سلامت به طور غیررسمی از شانزدهم خردادماه ۹۶ آغاز شده است و روز شنبه بیستم خردادماه ۹۶ به طور رسمی با حضور مسئولان افتتاح می شود.