بازتاب تیراندازی های تهران در رسانه های غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های غربی و رسانه های انگلیسی زبان منطقه به بازتاب اخبار تیراندازی های امروز تهران پرداخته اند.

بخش انگلیسی شبکه الجزیره در این رابطه عنوان داشت: حملاتی در پارلمان ایران و مرقد امام خمینی گزارش شده و چند نفر در این حوادث زخمی شده اند.

لوموند فرانسه: مجلس ایران و مرقد امام خمینی صحنه تیراندازی بودند.

بلومبرگ: دستکم یک نفر در تیراندازی های انجام شده در مجلس و مرقد امام خمینی مجروح شده است.

رویترز: مردان مسلح اقدام به تیراندازی در پارلمان ایران و همچنین مرقد امام خمینی کردند که دستکم یک نفر در این تیراندازی های کشته شده و چند نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

راشاتودی: مردان مسلح به پارلمان ایران و مرقد امام خمینی حمله کردند. حمله کنندگان به مجلس دستکم ۳ نفر بودند که دو قبضه کلاشنیکف و یک اسلحه کمری با خود حمل می کردند.

نیویورک تایمز: مردان مسلح به پارلمان ایران و مرقد امام خمینی حمله کردند که دستکم سه نفر در این حوادث کشته شده است.

دیلی میرور: وحشت در تهران: تیراندازی در پارلمان ایران. فرد مهاجم چند نفر را گروگان گرفته و مردان مسلح در مرقد امام خمینی اقدام به تیراندازی کره اند. سه حمله کننده مسلح به پارلمان ایران حمله کرده و چند نفر را به گروگان گرفتند.

یورو نیوز: حمله مسلحانه در مقبره بنیانگذار انقلاب ایران در جنوب تهران، هنوز خبری از تعداد مهاجمان و مجروحان احتمالی منتشر نشده است.

خبرگزاری فرانسه: وقوع انفجار انتحاری در مرقد امام خمینی

آسوشیتدپرس: رسانه رسمی ایران گزارش داد که ۴ تروریست که شامل یک عامل انتحاری بودند به حرم امام خمینی حمله کردند.

تی آر تی: وقوع تیراندازی در پارلمان ایران و مرقد امام خمینی. رسانه دولتی ایران گزارش داد که ۴ تروریست شامل یک فرد انتحاری به مرقد امام خمینی حمله کردند. چند نفر در این حادثه زخمی شده اند.

گاردین: تیراندازی در پارلمان ایران و مرقد امام خمینی گزارش شده است.

سی ان ان: سه نفر در نتیجه حمله فرد یا افراد مسلح به پارلمان ایران زخمی شده اند.