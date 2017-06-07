موزه باستان شناسی گرگان بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، موزه باستان شناسی گرگان که تیرماه ۱۳۹۰ برای مرمت تعطیل شد، پس از گذشت پنج سال صبح چهارشنبه با حضور محمدرضا کارگر، مدیرکل امور موزه های کشور بازگشایی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان در حاشیه آیین بازگشایی این موزه به خبرنگار مهر گفت: این موزه در سال ۱۳۵۵ به عنوان موزه سنگ مزار افتتاح شد و در بهمن ماه ۱۳۶۷ با افزودن اشیای باستان شناسی و مردم شناسی به فعالیت خود ادامه داد.

ابراهیم کریمی افزود: این موزه در سال ۱۳۹۰ به دلیل فرسودگی بنا و استاندارسازی و همچنین ارتقای کیفیت خدمات به بازدید کنندگان به طور موقت تعطیل شد.

وی ادامه داد: راه اندازی آزمایشگاه مرمت اشیاء، اجرای عملیات ساماندهی و تجهیز مخزن امن موزه از اقدامات انجام شده در مدت تعطیلی موزه است.

ساماندهی دو مخزن دیگر باقی مانده

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان اضافه کرد: در این مدت ساماندهی و تجهیز مخزن یک، دو و سه به اتمام رسیده و ساماندهی دو مخزن دیگر باقی مانده است.

وی تصریح کرد: ساماندهی، بازپیرایی و تجهیز سالن نمایشگاه اصلی موره در طبقه فوقانی برابر با استانداردهای موزه، فعالساری واحد پژوهش،ساماندهی محیطی محوطه نمایشگاه سنگ مزار و نمتی بیرونی و ساماندهی واحد فروش بلیط و واحد یگان حفاظت از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی با بیان اینکه اماده سازی موزه با اعتبار حدود ۱۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی انجام شده است، خاطر نشان کرد: راه اندازی بخش های معرفی و نمایشگاه موقت، اجرای فازهای نهایی ساخت مخازن امن اشیاء، بازپیرایی فنی بخش سنگ مزار، دفتر مدیریت، واحد خدمات و پشتیبانی و ساماندهی محیطی محوطه شرقی موره از افدامات پیش روی پروژه ساماندهی و استاندارد سازی موزه گرگان است.

به گفته کریمی تهیه و تجهیز سیستم الکترونیکی فروش بلیت و راهنمای الکترونیکی از دیگر برنامه های پیش بینی شده است که در صورت تخصیص و تامین اعتبار لازم در سالجاری انجام می شود.