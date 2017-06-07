مردم باحضور پرشور درانتخابات عزت ملی را رقم زدند/درزنجان می مانم

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش‌امیری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان، به شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر رفتن خود از استان زنجان اشاره کردو افزود: با خود پیمان بسته‌ام در زنجان که استان شور و شعور حسینی و غواصان دریادل نام دارد، فعالیت کنم و با اعتقاد وارد استان شده و با اعتقاد به کار خود ادامه می دهم.

وی به حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رای اشاره کردو گفت: مردم با حضور خود عزت ملی و اقتدار را برای کشور به ارمغان آوردند و ملت ایران با مشارکت حداکثری به ندای رهبری پاسخ دادند.

درویش امیری با بیان اینکه ملت در ۲۹ اردیبهشت نام ایران را در جهان به عنوان بزرگترین کشور دموکراسی خواه به ثبت رسید، گفت: این انتخابات، ایران را در دنیا سرافراز کرد و اینکه مردم برای تعیین سرنوشت کشور خود ساعت ها در صف های طویل اخذ رای حضور داشتند و شکوه انتخابات را رقم زدند که جزء شیرینی های انتخابات بود.

استاندار زنجان به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اشاره کردو یاد آورشد: مشارکت مردم در انتخابات تأییدی بر فعالیت ۳۸ ساله انقلاب اسلامی بود و در پیروز ی انتخابات ۸۰ میلیون ملت ایرانی هستند و نباید شکوه انتخابات را با خط‌کشی کمرنگ کنیم و با تمام شدن انتخابات امروز زمان رفاقت در جامعه است و نباید در ادامه راه به مسائل گذشته دامن بزنیم.

درویش امیری با بیان اینکه برگزاری انتخابات بی‌عیب و نقص و صیانت از آرای مردم از جمله اهداف بود، افزود: همزمان با روز انتخابات جمع کثیری از شهروندان به دلیل پایان مهلت انتخابات موفق به شرکت در انتخابات نشدند که لازم است از این شهروندان عذرخواهی کنم.

وی به بازشماری آرای شورای شهر زنجان اشاره کردو گفت: یکی از دلایل بازشماری انتخابات شورای شهر زنجان صیانت از آرای مردم بود و دلیل این بود که شک و شبهه به وجود آمده و برخی از همکاران قصوری نیز داشتند که این بازشماری انجام شد و صفر تا ۱۰۰ انتخابات با حضور نمایندگان کاندیداها و نماینده استانداری برگزار و تغییری در نتیجه حاصل نشد و این انتخابات ویژگی‌های خاصی داشت.

استاندار زنجان تاکید کرد: از بین کاندیداهای ریاست جمهوری نیز ۶ نفر صلاحیت باقی ماندن در عرصه را داشتند ودر این دوره در کل کشور ۱۹۰ هزار نفر مسئولیت برقراری حفاظت و امنیت از صندوق‌ها را در ۶۳ هزار شعبه به عهده گرفته و در زنجان نیز بیش از ۳ هزار نفر از نیروهای سپاه و نیروی انتظامی مسئولیت حفاظت از صندوق‌های رأی را به عهده داشتند.

درویش امیری گفت: ۱۹۰ هزار نفر مسولیت برقراری امنیت و حفاظت از صندوق ها را برعهده داشتند که در استان زنجان بیش از ۳ هزار نفر نیروی انتظامی و سپاهی مسولیت حفاظت از صندوق های رای را برعهده داشتند و ۲۰ هزار نفر مسئولیت اجرایی این انتخابات را برعهده داشتند.

درویش امیری با اشاره به اینکه دو ماهه انتخابات آزمون بزرگی برای همگان بود، افزود: برخی در این آزمون قبول، برخی مشروط و برخی مردود شدند.

استاندار زنجان گفت: رمز ماندگاری امام راحل اسلام بود و از منظر امام اسلام بر اساس ایدئولوژی کامل و کارآمد بود و بر این مبنا و بر این اساس امام راحل اسرار داشتند و محور دوم ماندگاری امام راحل مردمی بودن ایشان بود و به فرموده ایشان باید اختیارات دست مردم باشد.

درویش امیری تصریح کرد: در زمان رحلت امام خمینی (ره) همه دنیا چشم داشتند که امام رحلت کنند و انقلاب عمر خود را تمام کند و در این زمان نقش مرحوم هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری پررنگ بود.

استاندار زنجان افزود: ایران در منطقه‌ای از خاورمیانه قرار داد که بسیاری از حاکمان منطقه، در معرض انتخاب قرار دادن خود توسط مردم در هراس هستند و ملت ایران با حضور ۷۰ درصدی خود در انتخابات کشور را سربلند کردند.

امیری با تاکید بر اینکه ملت ایران سزاوار دعواهای جناحی و سیاسی نیستند و باید تا حد امکان به آنان خدمت کرد، افزود: ملت ایران پس از ۳۸ سال پای صندوق‌‎های رأی آمده و با همه دلخوری‌ها و مشکلاتی که وجود داشت در صحنه حاضر شده و پنج ساعت در پای صندوق‌های رای منتظر ماندند.

استاندار زنجان با طرح این سوال که چرا غرور و تکبر برخی مدیران اجازه نمی دهد در بین مردم حضور داشته باشند، گفت: برخی از افراد در آزمون انتخابات و تبلیغات مردود و یا مشروط شدند و گروهی هم از نظر اخلاقی سقوط کردند.

درویش امیری با بیان اینکه ۲۸ سال از رحلت جانگداز امام راحل سپری شده است، گفت: بزرگترین استقبال تاریخ از یک رهبر و باشکوه ترین بدرقه تاریخی از رهبر بود و هرگز تکرار نخواهد شد.

استاندار زنجان به روح بلند امام خمینی(ره) و تکیه بر اسلام و مردم اشاره کرد و افزود: رمز مهم ماندگاری آن حضرت این بود که تمام تکیه گاهش پس از خداوند، مردم بود.

درویش امیری با بیان اینکه مبنای و محور حرکت ایشان اسلام به عنوان ایدئولوژی کارآمد بود، گفت: این ایدئولوژی موجب تشکیل حکومت نظام اسلامی بود.

وی محور دوم ماندگاری حضرت امام را مردم خواند و خاطرنشان کرد: ۱۴ خرداد سال ۶۸ انقلاب اسلامی و رهبری به مسیر خود حفظ شد و با انتخاب فرد اصلح تمام نقشه های دشمنان برای پایان این انقلاب با رحلت امام نقش برآب شد.

استاندار زنجان با بیان اینکه اگر قرار باشد که در خدمت دولت باشم دوست دارم در استان زنجان خدمت کنم، افزود: اگر دولت صلاح بداند دوست دارم و می خواهم در زنجان بمانم و خدمت کنم .

وی با تاکید بر اینکه به مطالب شبکه های اجتماعی اطمینان نکنید، مطالب منتشر شده در خصوص رفتنش از استان زنجان و قبولی استانداری استان دیگر و یا مسوولیت در کابینه دوازدهم را رد کرد و ادامه داد: من به زنجان و زنجانی ها عشق می ورزم و در استانی که به نام پایتخت شور و شعور حسینی و غواصان دریادل نام گرفته است خدمت خواهم کرد.