جشن گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی هاشمی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: امسال نیز به رسم هر ساله در ماه مبارک رمضان جشن گلریزان جهت آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد در استان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه جشن گلریزان استان بیستم خرداد ماه در محل سالن غدیر شهرستان بیرجند برگزار خواهد شد، افزود: هدف از برگزازی این جشن کمک به زندانیان جرائم غیرعمد، آبرومند و نیازمند است.

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی با اشاره به اینکه محکومیت های مالی، چک های بلا محل غیر کلاهبرداری، و قتل و جرح غیرعمد از مصادیق جرائم غیر عمد به شمار می رود، گفت: طبق تحقیقات به عمل آمده ۵۰ درصد فرزندان زندانیان به علت برخورداری از لطمات روحی و روانی وارد زندان های می شوند.

آزادی ۱۱۵ زندانی جرائم غیر عمد در استان طی سال گذشته

وی با بیان اینکه ستاد دیه مردمی قصد کمک به آسیب دیده و آسیب رسان را دارد، عنوان کرد: سال گذشته برای اولین بار تعداد آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در استان سه رقمی و به ۱۱۵ نفر رسید.

هاشمی با اشاره به اینکه میزان بدهی زندانیان آزاد شده در سال گذشته هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است، بیان کرد: همچنین سال گذشته یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از ستاد دیه کشور داشته ایم.

وی ادامه داد: شکات نیز مبلغ سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از بدهی زندانیان را گذشت کرده اند.

وی با بیان اینکه حداکثر ۵۰ درصد از بدهی شخص زندانی جرم غیر عمد به صورت بلاعوض پرداخت می شود، اظهار داشت: ستاد دیه مردمی کشور می تواند تنها در جرائمی با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان ورود پیدا کند.

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از شهریور ماه سال گذشته ستاد دیه مردمی از هیئت مدیره ای به هیئت امنایی تغییر ساختار داده است، افزود: در این ستاد در هر هفته حداقل یک جلسه برگزار می شود.

وی ادامه داد: از مجموع زندانیان آزاد شده در سال گذشته ۱۳ نفر محکوم به دیه، ۷۴ نفر بدهی مالی، ۲۱ نفر مهریه و هفت نفر مربوط به نفقه از زندان و بازداشتگاه بیرجند، قاین، فردوس، نهبندان و طبس بوده اند.

هاشمی با بیان اینکه از مجموع زندانیان آزاد شده سال گذشته سه نفر زن و مابقی مرد بوده اند، گفت: در سال گذشته ۳۲ جلسه برگزار و ۲۱۰ فقره پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

خراسان جنوبی ۱۳۵ زندانی جرائم غیر عمد دارد

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۳۵ زندانی جرائم غیر عمد در زندان های استان وجود دارد، عنوان کرد: میزان بدهی این زندانیان ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی تصریح کرد: از مجموع زندانیان جرائم غیر عمد استان چهار نفر زن و مابقی مرد هستند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۹ زندانی در استان آزاد شده اند، اظهار داشت: از این تعداد ۱۵ نفر بدهی مالی، دو نفر مهریه و دو نفر محکوم به پرداخت نفقه بوده اند.

هاشمی ادامه داد: ۱۱ میلیارد و ۶۹۵ میلیون ریال بدهی این زندانیان بوده است که ۴۳۰ میلیون تومان را شکات گذشت کرده اند.

۱۳۰۰ خانواده زندانی تحت پوشش انجمن های حمایت از زندانیان

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هزار و ۳۰۰ خانواده زندانی تحت پوشش انجمن های استان قرار دارد، افزود: پنج انجمن حمایت از خانواده های زندانیان نیز در سطح استان وجود دارد که دو هزار و ۶۰۰ فرزند زندانی را تحت حمایت قرار داده اند.

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی با بیان اینکه ۲۵ روحانی در داخل زندان های استات نماز جماعت را در سه نوبت برگزار می کنند، گفت: اداره کل زندان های استان خراسان جنوبی طی پنج سال گذشته جزء دستگاه های برتر در امر نماز بوده است.

وی با اشاره به نهضت قرآن آموزی با همکاری دادگستری استان، اظهار کرد: هز زندانی یا یکی از اعضای خانواده وی که سه صفحه از قرآن کریم را حفظ کنند دو روز مرخصی به زندانی داده خواهد شد.

۸۵۰ حافظ قرآن در زندان مرکزی بیرجند

هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۵۰ حافظ قرآن از یک جزء تا کل قرآن در زندان مرکزی بیرجند وجود دارد، عنوان کرد: ۲۵۰ نفر از خانواده های زندانیان نیز حافظ قرآن هستند.

وی با اشاره به اینکه ۱۲۵ زندانی سواد آموز در شهرستان بیرجند و ۲۳۰ سواد آموز در سطح استان وجود دارد، افزود: در سال گذشته ۱۱ نفر موفق شدند مدرک دیپلم خود را اخذ کنند.

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی ادامه داد: در حال حاضر سه نفر از زندانیان در دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۲۴ دوره آموزشی برای زندانیان برگزار شده است، گفت: دو هزار و ۹۴۰ نفر برای شرکت در این دوره ها ثبت نام کردند که از این تعداد دو هزار و ۵۶۳ نفر واجد شرایط و شرکت کنند اصلی بودند و موفق به کسب مدرک استاندارد فنی و حرفه ای شده اند.

هاشمی با اشاره به اینکه میانگین روزانه اشتغال غیر مولد در بین زندانیان ۷۱۲ نفر است، بیان کرد: ۸۳۰ نفر نیز میانگین اشتغال مولد جمعیت زندانیان استان است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده در حبس های طولانی مدت طلاق و فسادهای اخلاقی است، افزود: اگر زندانی دارای پرونده کیفری باشد نمی تواند از کمک های ستاد دیه بهره مند شود.

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی ادامه داد: محکومین پرداخت مهریه نیز نمی توانند از ستاد دیه مردمی کشور کمک بلاعوض دریافت کنند و تنها تسهیلات به آن ها تعلق می گیرد.

علی اکبر خویی، مسئول ستاد دیه استان نیز در این جلسه اظهار کرد: گلریزان سنتی حسنه است که آبروی افراد را می خرد.

وی با بیان اینکه جشن گلیرازن برای جمع آوری کمک جهت آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد در پانزدهم ماه مبارک رمضان برگزار می شود، افزود: مردم استان می توانند به شماره گیری *۷۸۰*۷۷۷۷۰۵۶# از طریق تلفن همراه به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد کمک کنند.

مسئول ستاد دیه استان با اشاره به اینکه کمک خیرین و گذشت شاکیان در جرائم غیرعمد منجر به پیشگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی می شود، گفت: شماره حساب های ۰۱۰۶۳۴۱۹۷۵۰۰۶_ ۴۶۴۰۹۵۸۱۸ و ۰۱۰۶۲۹۴۶۵۲۰۰۸ آماده دریافت کمک های خیرخواهانه مردم جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد است.