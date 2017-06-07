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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۰۷

فرمانده انتظامی استان زنجان:

عامل تیراندازی به شهروندان زنجانی دستگیر شد

عامل تیراندازی به شهروندان زنجانی دستگیر شد

زنجان-فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: عامل تیراندازی به ۶ شهروند زنجانی شناسایی و دستگیر شد.

سردار علی آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر از  دستگیری عامل تیراندازی به چند شهروند زنجانی خبر داد و افزود: این شخص در منزل شخصی خود شناسایی و دستگیر شده است.

وی  اظهار کرد: فرد دستگیر شده ۳۵ ساله و دارای اختلالات روانی  است و این فرد به دلیل اختلافات خانوادگی و با هدف انتقام‌جویی اقدام به این کار کرده است.

فرماندهی انتظامی استان زنجان از تشکیل تیم ویژه و همچنین پایش و کنترل امور در این فرماندهی خبر داد و افزود: در پی این اقدامات فرد مورد نظر با تفنگ بادی و لوازم همراه شناسایی و آثار جرم هم کشف شد.

آزادی تاکید کرد:  رنج سنی هدف قرار گرفتگان خانم  ۱۸ تا ۳۰ ساله بوده و در این رابطه ۶ نفر هدف قرار گرفته بودند و هدف قرارگرفتگان دچار مصدومیت سطحی شده و بعد از درمان ترخیص شده‌اند و  فقط یکی از مصدومان در بیمارستان بستری شده است.

کد مطلب 3998166

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