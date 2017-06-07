عامل تیراندازی به شهروندان زنجانی دستگیر شد

سردار علی آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری عامل تیراندازی به چند شهروند زنجانی خبر داد و افزود: این شخص در منزل شخصی خود شناسایی و دستگیر شده است.

وی اظهار کرد: فرد دستگیر شده ۳۵ ساله و دارای اختلالات روانی است و این فرد به دلیل اختلافات خانوادگی و با هدف انتقام‌جویی اقدام به این کار کرده است.

فرماندهی انتظامی استان زنجان از تشکیل تیم ویژه و همچنین پایش و کنترل امور در این فرماندهی خبر داد و افزود: در پی این اقدامات فرد مورد نظر با تفنگ بادی و لوازم همراه شناسایی و آثار جرم هم کشف شد.

آزادی تاکید کرد: رنج سنی هدف قرار گرفتگان خانم ۱۸ تا ۳۰ ساله بوده و در این رابطه ۶ نفر هدف قرار گرفته بودند و هدف قرارگرفتگان دچار مصدومیت سطحی شده و بعد از درمان ترخیص شده‌اند و فقط یکی از مصدومان در بیمارستان بستری شده است.