حرمت ماه مبارک رمضان حفظ شود/ برخورد قانونی با هنجارشکنان

سردار مهدی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم مومن و روزه دار در ماه مبارک رمضان مواردی را در جهت رعایت قداست و حرمت این ماه پرفیض و برکت خاطر نشان ساخت.

این مقام ارشد انتظامی گفت: روزه خواری در ملا عام از نظر شرعی حرام و از گناهان کبیره است. لذا در ایام ماه مبارک رمضان از ادان صبح تا اذان مغرب خوردن و آشامیدن در معابر عمومی و ملا عام ممنوع و در صورت مشاهده برابر قانون برخورد می شود.

فرمانده انتظامی استان افزود: اماکن پذیرایی اعم از اغذیه فروشی ها، رستوران ها، چلوکبابی ها و کلیه واحدهای صنفی که به نوعی مواد خوراکی و آشامیدنی عرضه می کنند از اذان صبح تا اذان مغرب مجاز به فعالیت نبوده و فقط آن دسته از اماکن اقامتی و پذیرایی که جهت ارائه خدمات به مسافرین مجوز لازم را از اداره نظارت بر اماکن عمومی اخذ نموده اند برابر شرایط و ضوابط خاصی که ابلاغ خواهد شد وبا رعایت شئون اسلامی و جوانب شرعی در محل های کاملا" استتار فقط از مسافرین محترم پذیرائی می کنند.

سردار محمودی تصریح کرد:ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی به طور مستمر از واحدهای صنفی سطح شهر «به خصوص مراکز اقامتی و پذیرائی واغذیه فروشی ها» بازدید و کنترل و نظارت لازم را بعمل می آورند لذا از متصدیان واحدهای صنفی و امت حزب اله تقاضا می شود با مامورین همکاری لازم را داشته باشند.

وی عنوان کرد: اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی جهت رعایت حرمت ماه مبارک رمضان و جلوگیری از هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، نسبت به فعال نمودن بازرسان مربوطه اقدام و به طور مستمر از واحدهای صنفی تحت پوشش بازدید و برعملکرد آنان نظارت نموده و موارد تخلف را به اداره نظارت بر اماکن عمومی اعلام خواهند کرد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه اجرای هر گونه مراسم جشن و شادمانی در ایام لیالی قدر و شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) توسط تالارها و اماکن اقامتی و پذیرائی و سینماها و تماشاخانه ها مطلقا ممنوع است، افزود: از کسبه و بازاریان محترم تقاضا می شود در ایام لیالی قدر با نصب بیرق و پرچم عزا بر سردرب واحدهای صنفی که نشان ارادت شیعیان به ائمه اطهار (ع) است، اقدام کنند.

سردار محمودی در پایان از شهروندان درخواست کرد: هرگونه موارد تخلقاتی، روزه خواری و ... را با شماره تلفن های ۱۱۰یا با شماره های-۲۱۸۲۷۵۷ -۲۱۸۲۷۶۷-۲۱۸۲۷۵۴ «اداره نظارت بر اماکن عمومی» اطلاع دهند.