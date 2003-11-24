امسال چهار ميليارد ريال اعتبار به شهرك تحققاتي كاوش اختصاص داده شد

به گزارش خبرنگاراقتصادي مهر، اسحاق جهانگيري امروز دوشنبه از شهرك تحقيقاتي كاوش در غرب تهران بازديد كرد.

در اين بازديد اسحاق جهانگيري از قسمتهاي مختلف اين شهرك از جمله ساختمانهاي اداري و فضاهاي آموزشي ديدن كرد و با حضور مسئولان مشكلات شهرك را بررسي كرد.

شهرك تحقيقاتي كاوش كه در كيلومتر 15 جاده كرج - قزوين قرار دارد ، نخستين شهرك تحقيقاتي كشور با مشاركت 14 مركز تحقيقاتي و عملي و سازمان صنايع ملي ايران ، موسسه تحقيقات و كاربرد مواد معدني و همچنين موسسه توسعه دانش و پژوهش ايران به وسعت 125 هكتار تاسيس شده است.

براساس اين گزارش تاكنون از محل حسابهاي دريافتي از مراكز براي آماده سازي زمين تخصيصي براي هر متر مربع 12 هزار ريال در مجموع هشت ميليارد و 770 ميليون و 577 هزارو 238 ريال به منظور آماده سازي شهرك تحقيقاتي كاوش اختصاص يافت.

شهرك كاوش در ابتداي فعاليت خود با هدف تجميع برخي از مراكز تحقيقاتي وعلمي براي انجام پژوهش هاي كاربردي و نيمه صنعتي بنيان گذاري شد اما تاكنون اين مراكز به جزء مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران نتوانسته منابع لازم رابراي ايجاد امكانات زيربنايي مورد نياز خود تهيه نمايند درنتيجه كار اين مراكز آغاز نشده است.

مركزتحقيقات فرآوري مواد معدني ايران عمليات اجرايي خود را در اين شهرك شروع ودر حال نصب تجهيزات است و اين پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله دستگاه ثبت ارتعاشات خود را در يكي از ارتفاعات شهرك مسقر كرده است.

