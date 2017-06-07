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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۹

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام:

همراهی تشکل های مردم نهاد برای حفاظت از محیط زیست مثال زدنی است

همراهی تشکل های مردم نهاد برای حفاظت از محیط زیست مثال زدنی است

ایلام-مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام گفت: تعامل و همکاری بسیار خوبی میان تشکل های مردم نهاد با نهادهای مسئول برای حفاظت از محیط زیست برقرار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار سلیمان نژاد روز چهارشنبه در همایش گرامیداشت هفته محیط زیست اظهار داشت: وجود مناطق حفاظت شده و تنوع جانوری فراوان باعث شده ایلام به یکی از مناطق دیدنی کشور از نظر جاذبه های محیط زیستس و گردشگری تبدیل شود.

وی ادامه داد: این اداره کل برای حفاطت از این مواهب خدادادی و انتقال آن به نسل های آینده همکاری نزدیکی با گروه های مردمی دارد و بخش زیادی از تلاش های صورت گرفته مرهون همراهی مردم علاقه مند به عرصه های طبیعی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام تاکید کرد: حراست از منابع آبی با توجه به خشکسالی های دهه اخیر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اگر در این زمینه کوتاهی کنیم شاهد نابودی حیات وحش و منابع آبی خواهیم بود.

سلیمان نژاد افزایش تامین آب تالاب ها ، و احیای آنها با اجرای طرح های آبخیزداری و خشکه چینی را از برنامه های این اداره کل در سال جاری عنوان کرد.

وی همچنین اشاعه فرهنگ حفاظت از وحوش و مزمت شکار جانوران ، پایش واحد های آلاینده و ساماندهی پسماندهای عفونی بیمارستانی را فعالیت های در دست اجرای اداره کل حفاظت محیط زیست استان برشمرد.

کد مطلب 3998202

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