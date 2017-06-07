همراهی تشکل های مردم نهاد برای حفاظت از محیط زیست مثال زدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار سلیمان نژاد روز چهارشنبه در همایش گرامیداشت هفته محیط زیست اظهار داشت: وجود مناطق حفاظت شده و تنوع جانوری فراوان باعث شده ایلام به یکی از مناطق دیدنی کشور از نظر جاذبه های محیط زیستس و گردشگری تبدیل شود.

وی ادامه داد: این اداره کل برای حفاطت از این مواهب خدادادی و انتقال آن به نسل های آینده همکاری نزدیکی با گروه های مردمی دارد و بخش زیادی از تلاش های صورت گرفته مرهون همراهی مردم علاقه مند به عرصه های طبیعی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام تاکید کرد: حراست از منابع آبی با توجه به خشکسالی های دهه اخیر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اگر در این زمینه کوتاهی کنیم شاهد نابودی حیات وحش و منابع آبی خواهیم بود.

سلیمان نژاد افزایش تامین آب تالاب ها ، و احیای آنها با اجرای طرح های آبخیزداری و خشکه چینی را از برنامه های این اداره کل در سال جاری عنوان کرد.

وی همچنین اشاعه فرهنگ حفاظت از وحوش و مزمت شکار جانوران ، پایش واحد های آلاینده و ساماندهی پسماندهای عفونی بیمارستانی را فعالیت های در دست اجرای اداره کل حفاظت محیط زیست استان برشمرد.