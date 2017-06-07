داریوش کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: مانور فرضی با استفاده از اپلیکیشن ردیاب بیمار با همکاری جمعیت هلال احمر استان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با موفقیت اجرا شد.

وی ادامه داد: مانور متفاوت میدانی استفاده از اپلیکیشن ردیاب بیمار با هدف ردیابی مصدومان در حوادث انبوه با مشارکت جمعیت هلال احمر استان اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به همت دانشجوی دوره دکترای مدیریت سلامت در بلایا با موفقیت برگزار شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان افزود: این نرم افزار با فرض تخریب زیر ساخت های ارتباطی بر بستر ارتباطات ماهواره ای طراحی شده است.

وی ادامه داد: قابلیت استفاده در عملیات های امداد ونجات در حوادث انبوه و در مکان‌های مختلف از جمله محل حادثه، محل جمع آوری مصدومین،تریاژ اولیه و تریاژ ثانویه از محورهای برگزاری این مانور است.

کریمی گفت: بیمارستان صحرایی و بیمارستان ارجاعی و مقر فرماندهی اطلاعات ثبت شده از بیماران را داشته و می تواند در پیشگیری از سرگردانی خانواده های مصدومان و پیگیری و آگاهی از روند درمان های انجام شده بر روی مصدومان تاثیرگذار باشد.

وی تصریح کرد: این نرم افزار فعلا مراحل آزمایشی خود را طی می کند و در مرحله اجرای آزمایشی این نرم افزار، رئیس دانشکده اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و جمعی از کارشناسان حوزه امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان و دانشگاه علوم پزشکی و دانشجویان حضور داشتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: در پایان این مانور که تعداد شش نفر استاد دانشگاه، ۹ نفر دانشجو و ۱۵ نفر نجاتگر به همراه تجهیزات مورد نیاز نجات درمانی و مخابرات در آن شرکت داشتند، جلسه تبادل نظر و ارزیابی برگزار و نتایج مانور تثبیت شد.