عرضه دام در حاشیه جاده های مازندران جلوگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه اضطراری کارگروه سلامت استان با اشاره به شیوع بیماری CCHE یا تب خونریزی دهندهٔ کریمه کنگو در چند استان کشور و خطرناک شمردن این بیماری عنوان کرد: باید به صورت هوشیارانه و فوری در راستای حفظ ایمنی و سلامت مردم استان، اقدامات پیشگیرانه ای را برای جلوگیری از بروز این بیماری و مقابله با آن در سطح استان انجام گیرد.

وی به برخی از مصوبات جلسه اشاره و اضافه کرد: خرید کانکس پیش سردکن متناسب با ظرفیت کشتارگاه برای همه کشتارگاه‌های سنتی و نیمه صنعتی توسط شهرداری‌ها و احداث حمام ضد کنه متناسب با شرایط استان در گذرگاه‌های عبور دام‌ها به بالادست توسط سازمان جهاد کشاورزی برای مقابله با بیماری تب کریمه کنگو لازم است.

به گفته فلاح، جلوگیری از ورود محموله‌های دام فاقد گواهی بهداشتی مورد تأیید دامپزشکی به استان توسط نیروی انتظامی، جلوگیری از جابجایی دام فاقد گاوهی سمپاشی و کنه زدایی صادره توسط دامپزشکی یا دهیاری روستاها توسط نیروی انتظامی و نظارت و پیگیری اجرای سمپاشی دامداری‌های بزرگ توسط دامداران توسط فرمانداری‌ها ضروری است.

استاندار مازندران خواستار جلوگیری از عرضه دام در کنار جاده‌های استان و حاشیه‌ها توسط نیروی انتظامی و شهرداری‌ها شد و بر لزوم آموزش دامداران و روستائیان جهت آشنایی، نحوه پیشگیری و درمان بیماری توسط دانشگاه عاوم پزشکی مازندران، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و صدا و سیمای مازندران تاکید کرد.

هشت نفر مشکوک به بیماری تب کنگو در مازندران شناسایی شده اند.