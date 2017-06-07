جشنواره ملی «بشارت ۱۴۵۱» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره آثار هنری طرح ملی قرآنی« بشارت ۱۴۵۱» با محوریت سوره مبارکه «ملک» در ایام ماه مبارک رمضان و نیز سوره مبارکه «واقعه» در ایام تابستان ۹۶، از سوی اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور و شبکه قرآن و معارف سیما، از ۱۷ خرداد لغایت ۳۱ مرداد ماه برگزار می‌شود.

* محوریت جشنواره آثار هنری «بشارت ۱۴۵۱»

تصویر گری سوره ملک و واقعه

شعر

طراحی پوستر (گرافیک)

نقاشی

خوشنویسی» محورهای نخستین جشنواره آثاره هنری بشارت ۱۴۵۱ می‌باشند.

نحوه مشارکت فعالان قرآنی

عموم علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را در بخش‌های ۵ گانه ذکر شده و مطابق آیین نامه «بشارت ۱۴۵۱» به دبیرخانه این جشنواره واقع در اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور، به نشانی: ۱۴۵۱honar@gmail.com ارسال نمایند.

*آخرین مهلت ارسال آثار

مهلت ارسال آثار به این جشنواره از سوی دبیرخانه جشنواره، ۲۰ مرداد ماه اعلام شده است.

ارسال فرم مشخصات فردی به همراه فایل آثار، به دبیرخانه جشنواره الزامی می باشد.