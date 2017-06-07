هوای خراسان جنوبی گرمتر می شود/ وزش گرد و خاک در استان

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی ۲۴ ساعت آینده، دمای هوای خراسان جنوبی سه درجه افزایش می یابد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: روند افزایش دمای هوای خراسان جنوبی تا پایان هفته جاری ادامه دارد.

خنداد رو با اشاره به وضعیت جوی هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با افزایش دما را برای این مدت پیش بینی می کنیم.

وی ادامه داد: همچنین احتمال وقوع وزش تند باد همراه با گرد و خاک برای ۲۴ ساعت آینده خراسان جنوبی پیش بینی می شود.

خندان رو با اشاره به وضعیت دمایی خراسان جنوبی طی ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: شهرستان قاین با ۱۲ درجه سانتی گراد سردترین و شهرستان طبس با ۳۹ درجه سانتی گراد گرم ترین مناطق بوده اند.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: دمای مرکز استان نیز حداقل ۱۵ درجه سانتی گراد و حداکثر ۳۰ درجه سانتی گراد بوده است.

وی دمای فعلی بیرجند را ۳۲ درجه سانتی گراد عنوان کرد و افزود: دمای این شهرستان نسبت به روز گذشته، سه درجه افزایش داشته است.