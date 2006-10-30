ميانجي گري ايران در حل بحران اسراي فلسطيني و اسرائيلي تكذيب شد

به گزارش خبرگزاري مهر،"رسول موحديان" درگفتگو با روزنامه الشرق الاوسط درباره اين خبر كه ايران از مذاكرات بين حماس و اسرائيل براي حل بحران كنوني حمايت مي كند، اظهار داشت : موضع ما درباره مسئله فلسطين كاملا براي جهان روشن است.



وي افزود: ما از همان اول از فلسطيني ها و حقشان براي تشكيل دولت فلسطين حمايت كرديم و معتقديم كه دولت كنوني در فلسطين از طريق دمكراسي انتخاب شده است و بايد مورد حمايت همه كشورهاي عربي و اسلامي قرار بگيرد و مشكل ما با اسرائيل يك مسئله اساسي است، ما از لحاظ سياسي و قانوني اسرائيل را به رسميت نمي شناسيم.

سفير ايران در انگليس اين خبر را كه اسرائيل و يا مقامهاي فلسطيني يا هركشورغربي از ايران خواسته اند كه براي حل بحران اسراي فلسطيني و اسرائيلي ميانجي گري كند، رد كرد.

اعضاي سه گروه فلسطيني 25 ژوئن گذشته "گلعاد شاليت " نظامي صهيونيستي را در نوار غزه به اسارت گرفتند.

"موحديان" با تاكيد بر اهميت روابط بين ايران و جهان عربي براي آينده منطقه به علاقه مندي ايران براي وحدت و استقلال عراق اشاره كرد.

سفير ايران درانگليس كه از تيرماه سال جاري اين منصب را برعهده گرفت، درمورد روابط تهران ودمشق گفت : ايران و سوريه از طولاني مدت با يكديگر روابط دارند.

"موحديان" درمورد واكنش ايران به درخواست آمريكا از آن براي كمك به عراق، پاسخ داد: درحال حاضر دولت آمريكا براي درخواست كمك از تهران درمورد مسئله عراق هيچ تصميم رسمي اتخاذ نكرد، اما ما كمك هاي خود را از اول نه فقط درمورد عراق، بلكه براي افغانستان را نيز ارائه داديم.

وي افزود: ايران براي بازگرداندن ثبات به عراق و افغانستان و همچنين براي ايجاد قدرت قانوني ومشروع در اين دو كشور تلاش مي كند و اين مسئله قابل ملاحظه است كه نيروهاي اشغالگر درحال حاضر با مشكلات فراواني درعراق روبه رو هستند.



"موحديان" گفت : بالطبع به نفع ملت عراق است كه اين نيروها سريعتر خاك عراق را ترك كنند و كنترل امنيتي به دولت منتخب عراق سپرده شود، چراكه اوضاع امنيتي در عراق بر امنيت ايران تاثير مي گذارد پس به نفع ايران است كه اوضاع امنيتي درعراق به ثبات برسد و ما علاقه مند به حل اين مشكل هستيم.