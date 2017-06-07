جو پایدار برای روزهای پیش رو/آسمان گیلان صاف همراه با وزش باد است

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای آینده آسمان استان صاف در برخی مواقع با افزایش ابر و وزش باد همراه است.

بر اساس پیش بینی های انجام شده، بیشینه دما طی روزهای آینده به ۳۰ درجه سانتی گراد و کمینه دما به ۱۹ درجه سانتی گراد می رسد.

همچنین در این مدت با گذر امواج کم و بیش ناپایدار، احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده دور از انتظار نیست.

در حال حاضر شهر منجیل با دمای ۳۸ درجه سانتی گراد گرمترین و ماسوله با ۲۸ درجه سانتی گراد، خنک ترین شهرهای گیلان گزارش شده اند.

نم نسبی در شهر رشت ۶۱ درصد و جهت وزش باد شرقی است.