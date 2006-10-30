دومين جشنواره فيلم كوتاه ديني رويش آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد خبري دومين جشنواره فيلم رويش اعلام كرد اين جشنواره از صبح امروز با نمايش سه فيلم از بخش جنبي با نام هاي "قطعه اي از بهشت" سعيد و رسول آذرسرا، "روشنگري" تانون ساتار و جاوونگ از تايلند و "آخرين مشتري" دينه تپرله از انگلستان آغاز شد.



برنامه هاي نمايش فيلم هاي اين جشنواره و جلسات نقد و بررسي امروز در سينما قدس اين استان ادامه خواهد داشت و در روز دوم آن در بخش جنبي فيلم بلند سينمايي "سفر به شرق" سيدمحمد برقعي و در بخش فيلم كوتاه اول "دانه هاي ريز برف"، "موسم عاشقي"، "شب با قدم‌هاي كوتاه"، "تنهايي"، "كودكي يك حقيقت ساده" و "حضرت سليمان" نمايش داده مي شود.



همچنين در بخش ويژه پيامبر اعظم (ص) نيز فيلم هاي "محمد را بخاطر بسپار"، "طه"، "پيامبر عزيز ما"، "نگار" و "رها" به نمايش درمي آيد. در بخش پاياني روز دوم جلسات نقد و بررسي اين آثار با حضور هنرمندان و كارشناسان سينماي ديني برگزار مي شود. جشنواره فيلم كوتاه ديني همزمان با خراسان در خوزستان، لرستان، كردستان، اصفهان، گلستان، زنجان و كرمان تا 12 آبان ادامه دارد.