چشم جهاني مكتوب شد

به گزارش خبرنگار مهر ، اين كتاب به قلم يارمحمد باي در 353 صفحه و هفت فصل با 2200 شمارگان گردآوري شده است .



فصل اول اين كتاب ، به درآمدي بر ماهيت تلويزيون اختصاص دارد كه در آن به تلويزيون به عنوان يك رسانه اسرارآميز نگريسته شده است . سرعت اطلاعات ، مقايسه تطبيقي راديو و تلويزيون، انقلاب تلويزيون كابلي، تلويزيون و گفتمان همه گير و ... از بحث اصلي اين فصل است .



فصل دوم به روانشناسي و تلويزيون اختصاص دارد كه در آن به تلويزيون و استيلاي تصويري آن بر جهان به عنوان بت‌ پرستي جديد نگريسته شده است .



نويسنده فصل پنجم كتاب را به اخبار تلويزيون و آگهي‌هاي تلويزيوني و تأثير آن بر كودك پرداخته است . فرا مدرنيسم و تلويزيون چشم ‌انداز آينده تلويزيون آخرين فصلهاي كتاب است ، كه به صورت جدي و كارشناسي به تلويزيون پرداخته و كاركرد آن را در جهان سوم بررسي كرده است .