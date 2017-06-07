زلزله ۴.۴ ریشتری در دریای خزر رخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران، این زمین لرزه با شدت ۴.۴ ریشتر راس ساعت ۱۴:۴۷:۲۶ چهارشنبه رخ داده و عمق وقوع آن ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است.

مرکز این زمین لرزه به عرض جغرافیایی ۳۹.۸۰۳ و طول جغرافیایی ۵۲.۵۵۰ بوده است.

مکان دقیق این زلزله ۳۱۱ کیلومتری داشلی برون، ۳۲۲ کیلومتری اینچه برون و ۳۳۱ کیلومتری گمیش تپه در استان گلستان بوده است.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان‌ها به این زمین لرزه، ساری با ۳۶۳ کیلومتر فاصله و گرگان با ۳۶۸ کیلومتر فاصله هستند.

لازم به ذکر است؛ تا کنون خسارتی از این زمین لرزه گزارش نشده است.