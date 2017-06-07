  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۳۴

زلزله ۴.۴ ریشتری در دریای خزر رخ داد

زلزله ۴.۴ ریشتری در دریای خزر رخ داد

گرگان – زلزله‌ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر در دریای خزر رخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران، این زمین لرزه با شدت ۴.۴ ریشتر راس ساعت ۱۴:۴۷:۲۶ چهارشنبه رخ داده و عمق وقوع آن ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است.

مرکز این زمین لرزه به عرض جغرافیایی ۳۹.۸۰۳ و طول جغرافیایی ۵۲.۵۵۰ بوده است.

مکان دقیق این زلزله ۳۱۱ کیلومتری داشلی برون، ۳۲۲ کیلومتری اینچه برون و ۳۳۱ کیلومتری گمیش تپه در استان گلستان بوده است.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان‌ها به این زمین لرزه، ساری با ۳۶۳ کیلومتر فاصله و گرگان با ۳۶۸ کیلومتر فاصله هستند.

لازم به ذکر است؛ تا کنون خسارتی از این زمین لرزه گزارش نشده است.

کد مطلب 3998379

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها