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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۴

مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا (ع) خبر داد؛

تولید محتوای علمی مرتبط با سیره امام هشتم (ع)به ۱۴ زبان دنیا

تولید محتوای علمی مرتبط با سیره امام هشتم (ع)به ۱۴ زبان دنیا

مشهد- مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا (ع) گفت: تولید محتوای علمی و پژوهشی مرتبط با سیره امام هشتم (ع)به ۱۴ زبان دنیا درحال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر شیخ ظهر چهارشنبه در نخستین شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی جشن‌های دهه کرامت که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای بزرگداشت دهه کرامت اظهار کرد: هشت برنامه، همایش و نشست علمی و تخصصی به مناسبت مشهد ۲۰۱۷ در هشت کشور جهان در حال برنامه‌ریزی است که تا پایان سال برگزار می‌شود.

وی افزود: رویکرد ما در حوزه بین المللی تولید محتوای علمی و پژوهشی به ۱۴ زبان دنیا است که در این خصوص در حال ترجمه آثار منتخب هستیم .

مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا (ع) تصریح کرد: تلاش می کنیم با هماهنگی تمامی دستگاه‌ها و به خصوص آستان قدس رضوی رویکردهای خود را تقویت کنیم تا نسبت به اساس کار ترویج فرهنگ رضوی توفیق بیشتری داشته باشیم.

شیخ تاکید کرد: جشنواره‌هایی که در سال‌های گذشته به نوعی تعطیل شده بودند را احیا  کردیم و کانون پرورش فکری کودکان نیز به خوبی پای کار آمده و جشنواره پیامک رضوی نیز برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: در حوزه جشنواره‌های مردمی با تمامی هیات‌های مذهبی سراسر کشور که ۹۲ هزار مورد شناسنامه دار شناسایی شده‌اند، تفاهم نامه منعقد شده است.

مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا (ع) همکاری با هیئت‌های مذهبی برای برگزاری جشن های مردمی، برگزاری شب شعر رضوی و اکران فیلم های مرتبط با امام هشتم (ع) را از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این ایام عنوان کرد.

کد مطلب 3998399

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