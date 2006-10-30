نشست بين المللي "زكات" در بيروت برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نسيج، اين نشست به منظور تحكيم روابط بيت الزكات و صندوق زكات خواهد بود تا ضمن ارائه طرحهايي مناسب از آنها را حمايت و به مرحله اجرا در آورند.

اين نشست فرصتي براي اشاعه بيداري، ارائه آگاهيهاي لازم، روشنگري و اهميت دادن به مسئله زكات خواهد بود.

شركت كنندگان در اين نشست به ارائه تجارب مؤسساتي مي پردازند كه درعملكرد و فعاليت خود موفق بوده و يا در توسعه و گسترش عمليات زكات و ارتقاء آگاهي مردم مناسب عمل كرده اند.

هدف از برگزاري اين نشست ضمن بيداري مسلمانان نسبت به مسئله زكات، تشويق عموم مردم و سازمانهاي مختلف در ارتباط با مسئله زكات است .

از آنجا كه زكات در رفع مشكلات اجتماعي و اقتصادي و از بين بردن فقر تأثير به سزايي دارد، شركت كنندگان سعي مي كنند ضمن بيان نكاتي افرادي را كه استطاعت مالي دارند براي اين امر مكلف كنند.