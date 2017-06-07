برداشت از پارس جنوبی همانند سابق است/نگفتم درتولیدبنزین خودکفاییم

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه امروز در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت سیاسی پیش آمده برای کشور قطر و مشی ایران در برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی گفت: براساس روال و برنامه ای که داشتیم ادامه دارد و مساله خاصی نیست.

از فرزاد بی چه خبر؟

او همچنین درباره مذاکرات با هندی ها در خصوص صادرات گاز که گفته می شود به نتیجه نرسیده و یک شرکت روسی جایگزین شرکت هندی شده است، گفت: ما با هندی ها بر سر توسعه فرزاد بی و قیمت گازی که از ما برداشت می کنند به توافق نرسیدیم اما هنوز مذاکراتمان با هندی ها تمام نشده است. اما برای این که وقتمان تلف نشود، دو مسیر موازی را دنبال می کنیم. یکی با شرکت گازپروم روسیه درباره میدان 'فرزاد بی و ایA , B ' در حال گفت و گو و پیشنهاد آنها هستیم. دوم این که دوباره خودمان مطالعات میدان فرزاد را شروع کردیم که اگر قرار شد به روش دیگری میدان را توسعه دهیم مطالعاتش را داشته باشیم و فرصت را از دست ندهیم.

قراردادهای جدید نفتی روی میز مذاکره؟

این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که کارگروه های تشکیل شده در وزارت نفت با چه هدفی است و تا پایان امسال چه تعداد پروژه ملی به بهره برداری می رسد؟ گفت: این کارگروه ها برای عقد قرارداد است و برای به بهره برداری رساندن پروژه ها نیست. در ضمن اول باید قرارداد پروژه ای منعقد شود و چند سال طول می کشد تا به بهره برداری برسد. کارگروه تشکیل شده هر کدام از میدان ها برای قراردادهای بالادستی نفت است. یک بخش فنی دارد که طرح توسعه میدان را بررسی می کنند و با طرف های خارجی مذاکره می کنند و بعد از آن ، طرحی که به تفاهم برسید مسیری دارد که ابتدا در شورای فنی در سطح برنامه ریزی مدیریت تلفیقی شرکت نفت می رود و بعد از آن هم اگر لازم باشد به شورای عالی مخازن می رود.



من نگفتم خودکفا شدیم!

این عضو کابینه دولت یازدهم درپاسخ به سوالی درباره این که مدعی شدند تولید بنزین ستاره خلیج فارس بعد از افتتاح کاهش پیدا کرده است، گفت: نه. ما آن زمان هم گفتیم تولید مستمر شروع شده است و همان جریان ادامه دارد و در حال تثبیت تولید در آنجا هستیم.

زنگنه تاکید کرد: من هیچ وقت نگفته بودم در بنزین خودکفا می شویم، کیهان گفت خودکفا شدیم و خودش هم باید جوابگو باشد.



حکم صادرات گاز ترکیه محرمانه است

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پرونده گاز ترکیه همچنان باز مانده است و آیا حاضر هستید متن حکم و بحث هایی که شده منتشر کنید تا ارتباطش با کرسنت مشخص شود ؟گفت: اصل داستان و تشریح آن را می توانیم توضیح دهیم، اما بحث حکم محرمانه است و دو طرف نمی تواند آن را منتشر کنند، اما در اختیار گذاشتن این سندها به مراجع رسمی کشور هیچ مشکلی ندارد و می تواند قرار بگیرد.



صادرات نفت به اروپا کمتر از شرق دور

وی درباره این که ما الان چه مقدار به اروپا نفت صادر می کنیم و آیا قرار است که افزایش پیدا کند، گفت: قبلا هم گفتم ما در صدد تنوع مشتریان مان هستیم. در طول تحریم ما ۵ مشتری داشتیم و الان اضافه شده و در حال اضافه شدن است. اما بدانید که قیمت فروش نفت ما معمولا به شرق دور بیشتر از اروپا است.