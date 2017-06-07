به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران، این طرح که با مشارکت اتاق ­های تعاون و اصناف ایران اجرا می‌شود، از امروز چهارشنبه ۱۷ خرداد آغاز شده و به مدت ۲۰ روز در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

طبق اعلام مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، طرح پایش شاخص‌­های ملی محیط کسب وکار کشور در راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و وظیفه اتاق­ ها در زمینه تدوین، سنجش و اعلام شاخص‌های ملی محیط کسب ‌وکار در ایران به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و اطلاع­‌رسانی آن به سیاستگذاران کشور انجام می‌شود.

محمدرضا دوست‌محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران هدفاز اجرای این طرح را «شناخت وضعیت جاری محیط کسب و کار در ایران و تغییرات آن به صورت فصلی و سالانه» عنوان کرد.

وی گفت: «مجموعه اعضای فعال اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران، جامعه هدف این طرح را تشکیل می­دهند. اجرای این طرح به روش نمونه­‌گیری تصادفی است و طی آن نزدیک به۴ هزار فعال اقتصادی با مراجعه به پورتال خدمات الکترونیکی اتاق ایران با اعلام نظر خود در مورد وضعیت محیط کسب و کار کشور در فصل گذشته(زمستان ۱۳۹۵) از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی مربوط در این طرح آمارگیری ملی مشارکت می‌کنند.»

مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران افزود: «در این طرح اطلاعات گسترده‌ای در زمینه ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب وکار کشور جمع­آوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و پس از ترکیب یافته­‌های آن با سایر داده‌های آماری موجود در کشور، بر اساس مدل محاسباتی شاخص­های­ ملی در طرح پژوهشی مربوط و نظریه عمومی کارآفرینی شین، وضعیت محیط کسب وکار در سطوح ملی، استانی، بخش­های اصلی اقتصادی و همچنین رشته فعالیت­‌های اقتصادی عمده بر حسب طبقه‌­بندی استاندارد فعالیت­های اقتصادی را نشان خواهد داد.»

براساس نتایج بدست ­آمده از اجرای اولین دوره پایش ملی محیط کسب‌وکار در زمستان۱۳۹۵، شاخص ملی محیط کسب وکار، رقم ۵.۸۶ و «دشواری تأمین مالی» مهمترین مانع کسب وکار در کشور معرفی شده‌­اند.