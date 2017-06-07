به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران، این طرح که با مشارکت اتاق های تعاون و اصناف ایران اجرا میشود، از امروز چهارشنبه ۱۷ خرداد آغاز شده و به مدت ۲۰ روز در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
طبق اعلام مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، طرح پایش شاخصهای ملی محیط کسب وکار کشور در راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و وظیفه اتاق ها در زمینه تدوین، سنجش و اعلام شاخصهای ملی محیط کسب وکار در ایران بهطور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی و اطلاعرسانی آن به سیاستگذاران کشور انجام میشود.
محمدرضا دوستمحمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران هدفاز اجرای این طرح را «شناخت وضعیت جاری محیط کسب و کار در ایران و تغییرات آن به صورت فصلی و سالانه» عنوان کرد.
وی گفت: «مجموعه اعضای فعال اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران، جامعه هدف این طرح را تشکیل میدهند. اجرای این طرح به روش نمونهگیری تصادفی است و طی آن نزدیک به۴ هزار فعال اقتصادی با مراجعه به پورتال خدمات الکترونیکی اتاق ایران با اعلام نظر خود در مورد وضعیت محیط کسب و کار کشور در فصل گذشته(زمستان ۱۳۹۵) از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی مربوط در این طرح آمارگیری ملی مشارکت میکنند.»
مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران افزود: «در این طرح اطلاعات گستردهای در زمینه ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب وکار کشور جمعآوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و پس از ترکیب یافتههای آن با سایر دادههای آماری موجود در کشور، بر اساس مدل محاسباتی شاخصهای ملی در طرح پژوهشی مربوط و نظریه عمومی کارآفرینی شین، وضعیت محیط کسب وکار در سطوح ملی، استانی، بخشهای اصلی اقتصادی و همچنین رشته فعالیتهای اقتصادی عمده بر حسب طبقهبندی استاندارد فعالیتهای اقتصادی را نشان خواهد داد.»
براساس نتایج بدست آمده از اجرای اولین دوره پایش ملی محیط کسبوکار در زمستان۱۳۹۵، شاخص ملی محیط کسب وکار، رقم ۵.۸۶ و «دشواری تأمین مالی» مهمترین مانع کسب وکار در کشور معرفی شدهاند.
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