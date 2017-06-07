به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان مرکزی، عبدالکریم یادگاری اظهار داشت: طرح توسعه و تجهیز روستا مهد در استان مرکزی از ماه جاری آغاز می شود.

وی افزود: از سال ۷۹ تأسیس و گسترش روستا مهدها از طرح‌های اجرایی دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور و استان‌ها بوده که نتیجه آن تأسیس بیش از هفت هزار روستا مهد به منظور خدمت‌رسانی به کودکان مناطق روستایی است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مرکزی ادامه داد: در حال حاضر ۵۵۰ آبادی دارای سکنه با بیش از ۵۰ خانوار در استان وجود دارد که می‌تواند بستر مناسبی برای فعالیت بخش غیردولتی در زمینه مهدکودک در سالی که بنا به فرموده مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شده باشد.

یادگاری با بیان اینکه روستا مهد یک مرکز آموزشی و فرهنگی است که در مناطق روستایی با حمایت شورای اسلامی روستا توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و به کودکان زیر شش سال ارائه خدمت می‌کند، گفت: هدف از تأسیس روستامهد ارتقای غنای فرهنگی و اجتماعی کودکان روستایی و بهره‌وری آنها از امکانات در راستای فرآیند یاددهی و یادگیری، گسترش و ترویج دامنه فعالیت مهدکودک در روستاهای فاقد امکانات، آماده‌سازی کودکان روستایی برای دوره آموزشی رسمی به ویژه در مناطق دوزبانه، کمک به برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر در سطح جامعه و رفع تبعیض منطقه‌ای بین شهر و روستا و کمک به جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت روستاییان به شهرها است.

وی شناسایی روستاهای واجد شرایط به منظور تأسیس روستا مهد، برگزاری جلسات مشترک با شوراهای روستایی، معرفی بانوان روستایی با تحصیلات دیپلم به بالا توسط شوراها، بررسی وضعیت متقاضیان و انتخاب افراد واجد شرایط ضمن معرفی افراد فاقد تجربه کاری به مهدهای کودک برای کارورزی، صدور موافقت اصولی برای متقاضیان برای تأسیس روستا مهد، آموزش مدیران و مربیان مهدهای روستایی، ارائه تسهیلات به منظور تجهیز و راه‌اندازی روستا مهد را از جمله فرایندهای تأسیس روستا مهد برشمرد.

یادگاری از پرداخت ۲۰ میلیون ریال کمک بلاعوض برای توسعه و تجهیز مهد روستایی در اولین سال دریافت پروانه فعالیت و پرداخت هزینه اجرای طرح توزیع یک وعده غذای گرم به مدت ۱۳۰ روز با سرانه روزانه ۲۰ هزار ریال برای هر کودک خبر داد.