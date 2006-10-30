بحران هسته اي كره شمالي و تجارت در نشست آسه آن بررسي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، ون جيابائو نخست وزير چين و رهبران سازمان كشورهاي جنوب شرق آسيا درنانينگ مركز منطقه جوانگزي در جنوب چين گردهم آمدند و پانزده سال گفتگوهاي رسمي اين سازمان را گرامي داشتند .



نخست وزير چين درمراسم افتتاحيه اجلاس آسه آن خاطر نشان كرد كه طي 15 سال گذشته، چين و15 كشورعضو آسه آن از طريق تجربه حذف سوء ظنها و گفتگوهاي توسعه به پيش رفته اند و اعتماد متقابل را ارتقاء دادند .



وي افزود كه روابط چين و آسه آن در بهترين زمان تاريخي خود قراردارد .

گلوريا آريو رئيس جمهوري فيليپين كه امروزهمراه با نخست وزير چين، رياست اجلاس يك روزه آسه آن را برعهده داشت ضمن تاكيد بر روابط خوب سياسي و اقتصادي بين چين و كشورهاي عضو آسه آن گفت : مسائل مهمي وجود دارد كه مي تواند تنها به منطقه وجهان كمك كند .



كانون تعميق روابط بين آسه آن و چين، طرح ايجاد منطقه آزاد تجاري تا سال 2010 است كه به طور رسمي چهار سال پيش اعلام شد .



منطقه آزاد تجاري چين و آسه آن تركيبي از جمعيت سه ميلياردي و توليد ناخاص داخلي حدود 3 تريليون دلاري را در برخواهد داشت .



نخست وزير چين در سخنراني خود خواستار تسريع بخشيدن به مذاكرات ايجاد منطقه آزاد تجاري شد .



رئيس جمهوري فيليپين از توسعه اقتصادي چين تمجيد كرد و افزايش روابط با اين كشور را يك امتياز براي جنوب شرق آسيا خواند .



وي با تاكيد بر پتانسيل منطقه آزاد تجاري، آن را سبب كمك به رشد اقتصادي تمامي كشورهاي منطقه خواند .



طبق بيانيه مشترك كه در پايان اجلاس امروز انتشار يافت؛ رهبران تمايل خود را رسيدن به ضرب الاجل سال 2010 براي ايجاد منطقه آزاد تجاري اعلام كردند .



بنابراين گزارش ، رهبران شركت كننده در اين اجلاس اعلام كردند كه آنها علاوه بر گفتگو درباره مسائل امنيتي و اقتصادي، درباره بحران هسته اي كره شمالي كه با انجام اولين آزمايش هسته اي در9 اكتبر بالا گرفت ، اوضاع سياسي تايلند و نگرانيهاي ديگر در منطقه گفتگو كردند .



رهبران كشورهاي عضو آسه آن همچنين درباره لزوم اصلاحات دموكراتيك در ميانمار كه جزء دستوركار آنان نبود با هم گفتگو كردند .



برخي از كشورهاي عضو آسه آن از چين و هند خواستند كه براي انجام اصلاحات در اين كشور، حكومت ديكتاتور آن را تحت فشار قرار دهند .



چين در واكنش به اين درخواست اعلام كرد كه در امور داخلي كشورهاي آسه آن دخالت نخواهد كرد .



كشورهاي برونئي ، كامبوج ، اندونزي ، لائوس، مالزي، ميانمار، فيليپين، سنگاپور، تايلند و ويتنام كشورهاي عضو آسه آن هستند.