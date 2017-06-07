به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر چهارشنبه در شورای فنی استان همدان با بیان اینکه امسال سالی استثنایی و این دوره، دوره مهمی است، گفت: پاسخ به اعتماد مردم اولویت امور و در راس کار است.

وی با بیان اینکه شورای فنی، تاثیرگذاری بسیار خوبی بر توسعه استان و گسترش زیرساختها دارد، عنوان کرد: تفکیک وزارتخانه ها که به‌زودی به مجلس داده خواهد شد، کاری درست است چراکه ادغام وزارتخانه هایی مانند مسکن و راه اشتباه بود و کار شایسته ای نبود.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه بین صنعت و بازرگانی نیز سنخیتی وجود ندارد، عنوان کرد: دولت با این برنامه ریزی ارتقا و توسعه را بهتر پیگیری خواهد کرد.

نیکبخت با تاکید بر اینکه همه باید خود را باشرایطی که خواست مردم، رهبری و دولت است تطبیق دهیم، گفت: شورای فنی استان همدان در تولید و اشتغال بسیار تاثیرگذار است اما باید برنامه‌ای جامع در دستور کار باشد.

وی با قدردانی از دبیرخانه شورای فنی استان همدان گفت: خوشبختانه مدیر سازمان برنامه و بودجه استان همدان فردی بسیار عاقل و شایسته است که باید از این فرصت بهره برد.

استاندار همدان با بیان اینکه کار اصلی شورای فنی با معاونت عمرانی استانداری و نظارت با برنامه و بودجه است، گفت: تفاهمی که در استان وجود دارد همه کارها را پیش می برد کمااینکه سلامت نفس، بدون حاشیه بودن، وفادار بودن و یکرو بودن از شاخصه های معاون عمرانی استاندار است.