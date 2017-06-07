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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۰۸

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

ترویج فرهنگ رضوی در جامعه ضروری است

ترویج فرهنگ رضوی در جامعه ضروری است

شهرکرد- معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ترویج فرهنگ رضوی در جامعه ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری جشنواره رضوی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ رضوی در جامعه ضروری است، اظهار داشت: جشنواره های فرهنگ رضوی نقش مهمی در ترویج فرهنگ رضوی در جامعه دارند.

وی عنوان کرد: باید جشنواره های فرهنگ رضوی در شان امام رضا(ع) برگزار شوند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دستگاه های اجرایی استان باید زمینه برگزاری هرچه مطلوب این جشنواره را در سطح استان فراهم کنند.

وی اظهار داشت: برگزاری جشنواره فرهنگ رضوی در بخش کتابخوانی نقش مهمی در ترویج فرهنگ کتابخوانی و ترویج فرهنگ رضوی در جامعه دارد.

کد مطلب 3998510

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