به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری جشنواره رضوی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ رضوی در جامعه ضروری است، اظهار داشت: جشنواره های فرهنگ رضوی نقش مهمی در ترویج فرهنگ رضوی در جامعه دارند.

وی عنوان کرد: باید جشنواره های فرهنگ رضوی در شان امام رضا(ع) برگزار شوند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دستگاه های اجرایی استان باید زمینه برگزاری هرچه مطلوب این جشنواره را در سطح استان فراهم کنند.

وی اظهار داشت: برگزاری جشنواره فرهنگ رضوی در بخش کتابخوانی نقش مهمی در ترویج فرهنگ کتابخوانی و ترویج فرهنگ رضوی در جامعه دارد.