وضعیت منابع آبی بخش مرکزی و شرقی مازندران نامناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم یخکشی عصر چهارشنبه در شورای حفاظت منابع آب استان، وضعیت منابع آب در بخش مرکزی و شرق استان به خصوص دشت تجن و نکا را نامناسب اعلام کرد و گفت: با انجام طرح نوبت بندی در تلاش هستیم مشکلات را به حداقل برسانیم و با انجام صرفه جویی میزان مصرف را کاهش دهیم.

یخکشی با بیان ضرورت اجرای طرح اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره برداری چاه‌ها گفت: انتظار داریم جهاد کشاورزی در سال جدید گام‌های جدی تر جهت توسعه آبیاری مدرن بردارد و با اجرای اصلاح الگوی مصرف، کشاورزان را نسبت به اصلاح و تعدیل پروانه خود ترغیب نماید.

وی با اشاره به نقش دهیاران در اقناع و ترغیب کشاورزان، از اداره کل امور روستایی استانداری خواست در امر آگاه سازی کشاورزان مشارکت نمایند.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران یکی از راهکارهای اصلاح و تعدیل پروانه چاه‌ها را کاهش قدرت برق از سوی شرکت توزیع برق و آگاه سازی مردم از طریق صدا و سیما بر شمرد و اظهار امیدواری کرد همراهی و همکاری این دستگاه می‌تواند ما را در انجام این مهم یاری نماید.