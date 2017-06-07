  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۰۳

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران:

وضعیت منابع آبی بخش مرکزی و شرقی مازندران نامناسب است

وضعیت منابع آبی بخش مرکزی و شرقی مازندران نامناسب است

ساری - مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با تشریح وضعیت منابع آب استان وکاهش ۲۰ درصدی بارندگی در هشت ماهه اول سال آبی گفت: وضعیت منابع آبی در مرکز و شرق استان نامناسب است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم یخکشی عصر چهارشنبه در شورای حفاظت منابع آب استان، وضعیت منابع آب در بخش مرکزی و شرق استان به خصوص دشت تجن و نکا را نامناسب اعلام کرد و گفت: با انجام طرح نوبت بندی در تلاش هستیم مشکلات را به حداقل برسانیم و با انجام صرفه جویی میزان مصرف را کاهش دهیم.

یخکشی با بیان ضرورت اجرای طرح اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره برداری چاه‌ها گفت: انتظار داریم جهاد کشاورزی در سال جدید گام‌های جدی تر جهت توسعه آبیاری مدرن بردارد و با اجرای اصلاح الگوی مصرف، کشاورزان را نسبت به اصلاح و تعدیل پروانه خود ترغیب نماید.

وی با اشاره به نقش دهیاران در اقناع و ترغیب کشاورزان، از اداره کل امور روستایی استانداری خواست در امر آگاه سازی کشاورزان مشارکت نمایند.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران یکی از راهکارهای اصلاح و تعدیل پروانه چاه‌ها را کاهش قدرت برق از سوی شرکت توزیع برق و آگاه سازی مردم از طریق صدا و سیما بر شمرد و اظهار امیدواری کرد همراهی و همکاری این دستگاه می‌تواند ما را در انجام این مهم یاری نماید.

کد مطلب 3998512

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها