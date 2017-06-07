موگرینی حوادث تروریستی تهران را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ضمن محکومیت حوادث تروریستی امروز تهران، با جمهوری اسلامی ایران ابراز همدردی و اعلام همبستگی کرد.

وی پیش از این هم در پیامی حوادث تروریستی امروز در تهران را محکوم کرده بود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره اعلام کرده بود: ما حوادث تروریستی امروز در تهران را محکوم کرده و رویداد مذکور را به دقت دنبال خواهیم کرد. امروز نیز همانند ایامی که یک حمله تروریستی در جهان اتفاق می افتد روز تلخی است. ما این رویداد را به ایران تسلیت می گوئیم.

لازم به ذکر است، پیش از ظهر امروز مَردان مسلح با ورود به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام خمینی (ره) اقدام به تیراندازی کردند که در این حوادث تعدادی از هموطنانمان به شهادت رسیده و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند.