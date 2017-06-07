۴ خودروی حامل قاچاق در دشتستان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جواد رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: با توجه به تأثیر سوء قاچاق بر اقتصاد کشور، این فرماندهی مبارزه با قاچاق کالا را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در همین راستا عوامل انتظامی در ۲۴ ساعت گذشته،حین کنترل خودرو های عبوری ۴ دستگاه انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین که مشکوک به حمل کالای قاچاق بودند را توقیف کردند.

این مقام انتظامی اظهار داشت: در بازرسی از این خودرو ها، انواع کالا های قاچاق شامل لوازم یدکی خودرو، انواع پوشاک بچه و گردو که فاقد مدارک گمرکی بودند، کشف شد.

فرمانده انتظامی دشتستان ارزش تقریبی محموله های کشف شده را ۳ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال برآورد کرد و اظهار داشت: در این ارتباط ۴ متهم دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند.