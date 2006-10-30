  1. بین الملل
  2. سایر
۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۷:۲۶

اشپيگل:

از اسلحه هاي پنهاني آمريكا در عراق نشانه اي در دست نيست

بخشي از اسلحه هاي پنهان شده آمريكا در عراق به علت اينكه فهرست برداري نشده اند؛ قابل پيدا شدن نيستند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي اشپيگل ، شماري از اسلحه هاي آمريكايي در عراق پنهان شده اند كه پيش از اين قرار بود در اختيار نيروهاي امنيتي اين كشور قرار گيرد .

بر اساس گزارشهاي رسيده حدود 4 درصد از اين اسلحه ها به علت اينكه فهرست برداري نشده اند قابل پيدا كردن نيستند .

اشپيگل افزود : از آغاز تحويل اسلحه در عراق يعني پايان سال 2003 ميلادي حدود 14.030 اسلحه در عراق پنهان شده اند كه نيمي از آنها هفت تير و تسليحات سبك هستند .

وزارت دفاع آمريكا ( پنتاگون ) روز گذشته در گزارشي اعلام كرد : 133 ميليون دلار ( 105 ميليون يورو ) براي تحويل اين اسلحه ها در وزارتخانه هاي كشور و دفاع عراق سرمايه گذاري شده است .

کد مطلب 399856

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها