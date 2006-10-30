از اسلحه هاي پنهاني آمريكا در عراق نشانه اي در دست نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي اشپيگل ، شماري از اسلحه هاي آمريكايي در عراق پنهان شده اند كه پيش از اين قرار بود در اختيار نيروهاي امنيتي اين كشور قرار گيرد .

بر اساس گزارشهاي رسيده حدود 4 درصد از اين اسلحه ها به علت اينكه فهرست برداري نشده اند قابل پيدا كردن نيستند .

اشپيگل افزود : از آغاز تحويل اسلحه در عراق يعني پايان سال 2003 ميلادي حدود 14.030 اسلحه در عراق پنهان شده اند كه نيمي از آنها هفت تير و تسليحات سبك هستند .

وزارت دفاع آمريكا ( پنتاگون ) روز گذشته در گزارشي اعلام كرد : 133 ميليون دلار ( 105 ميليون يورو ) براي تحويل اين اسلحه ها در وزارتخانه هاي كشور و دفاع عراق سرمايه گذاري شده است .