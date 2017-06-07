تردد ۲۸۹ هزار وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به میزان تردد وسایل نقلیه در سطح جاده های لرستان طی روز گذشته اظهار داشت: در مدت زمان یاد شده ۲۸۹ هزار و ۹۶۴ وسیله نقلیه در سطح جاده های استان تردد داشته اند.

وی گفت: بیشترین تردد در جاده های خرم آباد- سه راهی چالانچولان، سه راهی چالانچولان - بروجرد و سه راهی چالانچولان - دورود صورت گرفته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان ساعت اوج تردد وسایل نقلیه را در جاده های استان ساعت ۱۸ تا ۱۹ عنوان کرد و گفت: سهم وسایل نقلیه سنگین در این تردد ها ۲۵.۳۷ درصد بوده و اندیمشک - پلدختر دارای بیشترین درصد بوده است.

زندی فر متوسط سرعت وسایل نقلیه را در جاده های استان در مدت زمان یاد شده ۷۶.۲ کیلومتر بر ساعت اعلام کرد و گفت: بیشترین متوسط سرعت ثبت شده مربوط به محور فیروزآباد - نورآباد با سرعت ۹۰.۸ کیلومتر بر ساعت بوده است.