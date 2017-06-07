وزیر خارجه ترکیه حملات تروریستی تهران را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه دقایقی پیش در پیامی حوادث تروریستی امروز در تهران را به ایرانیان تسلیت گفت.

در پیام توئیتری وزیر خارجه ترکیه در واکنش به حوادث تروریستی امروز در تهران آمده است: حملات تروریستی امروز در ایران را به شدت محکوم می کنیم.

پیام مذکور در ادامه می افزاید: ترکیه بر مواضع خود در راستای مبارزه با تروریسم تصریح دارد.

لازم به ذکر است، پیش از ظهر امروز مَردان مسلح با ورود به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام خمینی (ره) اقدام به تیراندازی کردند که در این حوادث تعدادی از هموطنانمان به شهادت رسیده و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند.