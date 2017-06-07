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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۴۳

معاون قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی:

نمایشگاه قرآن مشهد امروز تعطیل است/بروز مشکلات فنی در نمایشگاه

نمایشگاه قرآن مشهد امروز تعطیل است/بروز مشکلات فنی در نمایشگاه

مشهد-معاون قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: نمایشگاه قرآن و عترت مشهد امروز چهارشنبه ١٧ خرداد تعطیل است.

حجت الاسلام محمدتقی کاظمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار کرد: نمایشگاه قرآن و عترت مشهد به دلیل بروز مشکلات فنی در سیستم برق مرکز نمایشگاه ها و همایش های آستان قدس رضوی امروز تعطیل است. 

وی افزود: آستان قدس رضوی ظهر امروز گزارش بروز مشکلات فنی در سیستم برق مرکز نمایشگاه های حرم مطهر رضوی را به اداره ستاد برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت مشهد اعلام کرد و به دنبال آن مقرر شد این نمایشگاه امروز فعالیت نداشته باشد. 

معاون قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: مباحث مطرح شده مبنی بر تعطیلی نمایشگاه قرآن و عترت مشهد به دلیل مباحث امنیتی به هیچ عنوان صحت ندارد.

کد مطلب 3998594

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