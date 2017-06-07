استعلام فیفا و AFC از فدراسیون فوتبال/ ایران امنیت را تامین کند

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که عنوان شده پس از حوادث تروریستی امروز تهران فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون آسیا از فدراسیون ایران سوالاتی را مطرح کرده اند اما این مشابه این نامه چند هفته قبل هم به فدراسیون فوتبال ایران رسیده بود.

چندی پیش و به دنبال اتفاقاتی که در فدراسیون فوتبال رخ داده بود و شائبه های دخالت دولت در فوتبال و نظارت نهادهای دولتی بر مسائل امنیتی فدراسیون منتشر شده بود، فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه ای برای مهدی تاج پرسش هایی را از وی مطرح کردند.

این نامه که ارتباطی به حوادث امروز تهران ندارد قبلا در اختیار رئیس فدراسیون فوتبال ایران قرار گرفته بود و طی آن از وی سوالات متعددی در مورد مسائل امنیتی و دخالت دولت پرسیده شده بود که فدراسیون هم پاسخ های لازم را ارسال کرده بود.

حالا و به دنبال اتفاقات تروریستی که در تهران رخ داده است این احتمال وجود دارد که فیفا و کنفدراسیون آسیا به خاطر در پیش بودن دیدار تیم ملی ایران و ازبکستان و عراق و ژاپن در مرحله مقدماتی جام جهانی سوالاتی را از فدراسیون فوتبال مطرح کنند و خواستار تامین امنیت این دو مسابقه باشند.

فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه خود از فدراسیون ایران خواسته اند که امنیت برگزاری دو بازی مقدماتی جام جهانی را تامین کنند.