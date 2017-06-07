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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۰۶

با یک دقیقه سکوت به انجام می رسد؛

ادای احترام سازمان ملل به قربانیان حوادث تروریستی امروز تهران

ادای احترام سازمان ملل به قربانیان حوادث تروریستی امروز تهران

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ابتدای نشست امروز خود به نشانه احترام به قربانیان حوادث تروریستی امروز در تهران، یک دقیقه سکوت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت نمایندگی ژاپن در سازمان ملل متحد با انتشار پیامی از ادای احترام این نهاد بین المللی به قربانیان حوادث تروریستی امروز در تهران خبر داد.

در پیام هیأت نمایندگی ژاپن در سازمان ملل آمده است: شورای امنیت سازمان ملل به احترام قربانیان حمله تروریستی امروز تهران، در ابتدای نشست خود یک دقیقه سکوت می کند.

لازم به ذکر است، پیش از ظهر امروز مَردان مسلح با ورود به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام خمینی (ره) اقدام به تیراندازی کردند که در این حوادث تعدادی از هموطنانمان به شهادت رسیده و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند.

کد مطلب 3998614

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