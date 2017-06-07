ادای احترام سازمان ملل به قربانیان حوادث تروریستی امروز تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت نمایندگی ژاپن در سازمان ملل متحد با انتشار پیامی از ادای احترام این نهاد بین المللی به قربانیان حوادث تروریستی امروز در تهران خبر داد.

در پیام هیأت نمایندگی ژاپن در سازمان ملل آمده است: شورای امنیت سازمان ملل به احترام قربانیان حمله تروریستی امروز تهران، در ابتدای نشست خود یک دقیقه سکوت می کند.

لازم به ذکر است، پیش از ظهر امروز مَردان مسلح با ورود به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام خمینی (ره) اقدام به تیراندازی کردند که در این حوادث تعدادی از هموطنانمان به شهادت رسیده و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند.