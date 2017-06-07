ریخته شدن هیچ خون پاکی را بدون انتقام نمی گذاریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی اقدام تروریستی که صبح امروز(چهارشنبه هفدهم خرداد ماه) در مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهرامام خمینی (ره) به وقوع پیوست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه ای به تشریح این اقدام ددمنشانه پرداخت.



متن کامل اطلاعیه به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم



ملت شریف وقهرمان ایران



همانگونه که اطلاع رسانی شده است در ساعت ۱۰:۱۵ صبح امروز سه نفر تروریست در پوشش مراجعه به نمایندگان با ورود به درب مراجعات مردمی مجلس شورای اسلامی و درگیری با پاسدار محافظ درب، وی را به شهادت رسانده وبا ورود به سالن مراجعات، مردم در انتظار ملاقات با نمایندگان خود را به رگبار بستند که متاسفانه در این حمله وحشیانه تعدادی از هموطنان بی گناه ما به شهادت رسیدند.

در ادامه تروریست ها تلاش داشتند وارد ساختمان مجلس شورای اسلامی شوند که با عکس العمل به موقع یگان حفاظت مجلس مجبور به پناه بردن به یکی از طبقات ساختمان مراجعات مردمی شدند که در مواجهه با کارمندان این ساختمان نیز تعدادی دیگررا به شهادت رساندند.

با ورود قاطعانه یگان ویژه حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمک و پشتیبانی نیروی مقتدر انتظامی درمدت یک ساعت تروریست‌ها در محل اختفای خود به محاصره درآمده وسرانجام همه آنها به هلاکت رسیدند.

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که در طول این درگیری ها مجلس شورای اسلامی جلسه علنی خود را در نهایت امنیت و آرامش ادامه داده و اقدام جنایتکارانه تروریستها هیچ اختلالی در کار مجلس ایجاد نکرد.

همزمان با این اقدام تروریستی دو نفر دیگر از تروریست ها با ورود به صحن حرم مطهر امام خمینی(ره) و به شهادت رساندن یک کفشدار مردمی، با اقدام به موقع نیروی انتظامی مواجه وهر دو به هلاکت رسیدند.

افکار عمومی مردم جهان بویژه ملت ایران این اقدام تروریستی را که یک هفته پس از جلسه مشترک رئیس جمهور امریکا با سران یکی از دول مرتجع منطقه که پیوسته حامی تروریستهای تکفیری است را بسیار معنادارو بر عهده گرفتن مسئولیت آن توسط داعش را بیانگردست داشتن آنهادر این اقدام سبوعانه می داند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ثابت کرده است ریخته شدن هیچ خون پاکی را بدون انتقام نمی گذارد و همانطور که امروز نیز با کمک نیروی انتظامی تمامی این تروریست ها را به هلاکت رساند، به ملت ایران اطمینان می دهد برای صیانت از امنیت ملی کشور و حفاظت از جان مردم عزیز لحظه ای درنگ نخواهد کرد.



سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۳۹۶/۰۳/۱۷»