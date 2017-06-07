بازار خرید و فروش پرندگان از بازار سنتی قزوین منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد افشار روز چهارشنبه در جلسه قرارگاه پدافند زیستی که در استانداری برگزار شد با اشاره به انتشار بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در سطح کشور اظهارداشت: برای پیشگیری از این گونه بیمارها باید مراقبت های بهداشتی از اماکن پرخطر مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: نظارت و کنترل بر خرید و فروش طیور بومی به عنوان یکی از عوامل عمده انتشار بیماریهای طیور باید جدی گرفته شود و دراین راستا تجمیع مراکز خرید و فروش پرندگان در حاشیه شهر از راههای کنترل فعالیت فروشندگان و نیز بیمارهای طیور است.

افشار یادآورشد: با این کار در صورت مشاهده موارد مشکوک می توانیم با هماهنگی سازمان دامپزشکی برای نمونه برداری و انجام آزمایش های لازم اقدام کرده و از گسترش بیماری ها جلوگیری کنیم.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قزوین گفت: با توجه به تهدیدات تروریستی در خصوص تامین امینت مواد غذایی لازم است با جدیت بیشتری وارد عمل شده و هرگونه تهدیدی را در این زمینه در فضای مجازی رصد کنیم.

وی افزود:باید دستگاه های اطلاعاتی در خصوص پایش فضای مجازی و بررسی مواد غذایی مشکوک با دقت و کنترل بیشتری وارد کار شوند تا قبل از انتشار هر گونه شایعه و تسری آن در جامعه اقدام متوازنی در برابر آن اتخاذ شود.

افشار تصریح کرد: باید در کنار برخوردهای نظارتی و کنترل شده نسبت به آموزش نیروهای سازمان جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه علوم پزشکی اقدام کرد تا امنیت مواد غذایی را در سطح جامعه با دقت بیشتری تامین کنیم.

وی همچنین در خصوص تشکیل کارگروه بیوتروریسم اظهارداشت: کمیسیون پیشگیری و مقابله با تهدیدات بیوتروریست از اداره کل امنیتی انتظامی به اداره کل پدافند غیرعامل منتقل می شود و در جلسات قرارگاه پدافند زیستی استان برای مقابله با تهدیدات بیولوژیکی و بیوتروریستی موارد مورد بررسی قرار می گیرد تا از موازی کاری و اقدامات نا هماهنگ جلوگیری شود.

