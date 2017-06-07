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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۱۵

جریان الوفاء بحرین؛

رقص کنندگان با شمشیر مسئول جنایات امروز تهران هستند

رقص کنندگان با شمشیر مسئول جنایات امروز تهران هستند

جریان الوفاء بحرین ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی تهران، کسانی که به رقص شمشیر پرداختند را مسئول جنایات امروز دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جریان الوفاء اسلامی بحرین با صدور بیانیه ای اقدامات تروریستی تکفیری در تهران را محکوم و تاکید کرد: این جنایت بزدلانه در واقع تلاشی مذبوحانه برای انتقام گیری از جمهوری اسلامی ایران و مواضع درخشان آن در رویارویی با تروریسم و طرحهای آمریکا و عربستان ضد امت اسلامی است.

در این بیانیه آمده است: محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان چند روز قبل از کشاندن جنگ به داخل ایران سخن گفت و امروز عربستان به وعده خود عمل کرد و گروههای تکفیری مرقد امام خمینی(ره) و ساختمان پارلمان ایران را هدف قرار دادند تا بیش از ۱۰ نفر شهید و دهها نفر دیگر زخمی شوند.

جریان الوفاء بحرین تاکید کرد: کسانی که به رقص شمشیر پرداختند و قراردادهای تسلیحاتی امضا کردند مسئول جنایات امروز هستند.

در این بیانیه آمده است: ما مجددا این جنایت بزدلانه را محکوم می کنیم و به ملت و  دولت جمهوری اسلامی، عروج شهیدان به سوی پروردگارشان را تسلیت می گوییم و برای زخمی شدگان و مجروحان شفای عاجل آرزومندیم.

کد مطلب 3998631

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