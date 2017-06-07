ضرورت اجرای مصوبات شورای امربه معروف و نهی از منکر

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی عصر چهارشنبه در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بناب به حضور پرشور مردم ایران در انتخابات ۲۹ اردیبهشت اشاره کرد و گفت: کار عظیمی در کشور رخ داد و این انتخابات اوضاع و احوال جهانی را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر داد.

وی افزود: حضور بیش از ۴۱ میلیونی مردم ایران در پای صندوق های رأی دوست و دشمن را مات و مبهوت کرد و به همین خاطر باید خداوند را شاکر و قدردان باشیم.

رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بناب تصریح کرد: باید در مرحله اول از مقام معظم رهبری بخاطر درایت و کفایت و مدیریت حشاب شده که موضوع را مراقبت کردند تشکر کنیم و در ادامه از کسانی که به هر نحو ممکن در امر برگزاری انتخابات دخیل و سهیم بودند به ویژه تقدیر و تشکر از نیروهای امنیتی که با مراقبت خود انتخابات بدون مشکل را برگزار کردند.

حجت الاسلام باقری بنابی سپس ضمن تقدیر و تشکر از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بویژه سپاه قدس که در تأمین امنیت در خارج از مرزها تلاش وافری انجام داده اند؛ گفت: تمام بدبختی ها و شرارت های امروز دنیا از ترک امر به معروف و نهی از منکر نشأت می گیرد.

وی با اشاره به ضرورت اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه از طریق مجرای قانونی و تذکر لسانی تأکید کرد: اجرای این فریضه الهی نبایستی همراه با برخورد و خشونت باشد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب همچنین با اذعان به اینکه با اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر خیلی از مشکلات جامعه حل می شود؛ گفت: باید برای حل این مشکل صرفاً به تریبون های رسمی اکتفا نکرد.

حجت الاسلام باقری بنابی در ادامه با بیان اینکه اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مظلوم واقع شده است؛ خاطرنشان کرد: برای نمونه در این جلسه به این مهمی خیلی از مسئولان شخصاً حضور نیافته اند و با این روال نمی توان کاری پیش برد.

بنابراین گزارش، فرماندار شهرستان بناب نیز در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از ارشادات امام جمعه محترم بناب در دعوت از مردم برای حضور پرشور در پای صندوق های رأی گفت: مردم بناب در انتخابات ۲۹ اردیبهشت با حضور ۷۷ درصدی خود در انتخابات حماسه بزرگی را رقم زدند و الآن وظیفه مسئولان در قبال این حضور مردم سنگین تر شده است که امیدواریم مسئولان نیز با تلاش شبانه روزی در جهت رفاه حال و معیشت مردم قدم بردارند.

ولی الله فرج اللهی سپس از تشکیل و راه اندازی ۳۷ ستاد و شورای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات شهرستان بناب خبر داد و افزود: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در ادارات، اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده های احتمالی از جمله مواردی است که ستادهای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات شهرستان پیگیر هستند.

وی تصریح کرد: سوءاستفاده و تخلفات مالی متأسفانه امروز به یک آفت در سیستم اداری ما تبدیل شده و رسوخ پیدا کرده است که در تلاشیم این آفت را ریشه کن کنیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب سپس با بیان اینکه سیستم اداری را باید صد در صد اصلاح کنیم؛ گفت: همه وظیفه داریم تا با بهره گیری از ظرفیت های موجود در جامعه به منظور احیای این دو فریضه الهی اقدام کنیم.

فرج اللهی همچنین با اشاره به لزوم توجه تمامی مسئولان به اجرای مصوبات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اذعان کرد: وقتی موضوعی در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مطرح و به تصویب می رسد باید از سوی مسولان مربوطه پیگیری و اجرا شود.

وی در ادامه این نشست بر حضور شخص رؤسای ادارات در این ستاد تأکید کرد و گفت: مسئولان ادارات بایستی همراه با کارشناسان یا معاونان خود در این ستاد حضور یافته و بر تمامی مصوبات آن جامه عمل بپوشند.