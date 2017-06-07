دبیر کل ناتو از عضویت مونته نگرو در این سازمان تمجید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو عضویت مونته نگرو در ناتو را تحسین کرد و گفت این اقدام پیامش این است که اگر دولتی به دنبال تغییرات و ایجاد دموکراسی در کشورش است، به ناتو بپیوندد.

استولتنبرگ گفت: عضویت مونته نگرو در ناتو این پیام را به کشورهایی که درخواست عضویت در ناتو را دارند می دهد که اگر کشوری به دنبال راهی برای تغییر است، و یا به دنبال دموکراسی و اجرای قانون در جهت تثبیت اراده خود و تقسیم مسئولیت ها، هستند، می توانند عضو ناتو بشوند.

روز دوشنبه مونته نگرو به طور رسمی به عضویت ناتو درآمد.

روسیه بارها نگرانی خود را از گسترش ناتو اعلام کرده است. در ماه گذشته نیز وزارت امور خارجه روسیه از مونته نگرو به خاطر پیوستن به ناتو بدون برگزاری همه پرسی درمورد این مسئله در بین مردم، انتقاد کرد.