ملت ایران هر دسیسه بدخواهان را با وحدت در هم خواهند شکست

رییس جمهور در پیامی با اشاره به اقدامات کور و بزدلانه چند مزدور تروریست در به شهادت رساندن جمعی از مردم بی دفاع و روزه دارمان، تاکید کرد که ملت ایران که برآمده از فرهنگ عاشورا است، بار دیگر ثابت خواهد کرد که هر دسیسه و توطئه بدخواهان را با وحدت و انسجام بیشتر و با ساختار قدرتمند امنیتی خود در هم خواهد شکست.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در این پیام با تسلیت به خانواده هایی که در ایام ضیافت الهی، عزیزان خود را در این حوادث تروریستی از دست دادند، اظهارداشت: قوا، دستگاهها و نهادهای امنیتی کشور با وحدت و هماهنگی و تا مشخص شدن همه ابعاد این اقدامات کوردلانه و حامیان پیدا و پنهان آنها از پای نخواهند نشست.

متن پیام رییس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ ایران شما مردان و زنان دلاور این سرزمین از همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی، بهای عزت، استقلال و آزادی خود را در کنار توطئه های بزرگی از ترورهای وحشیانه تا جنگ تحمیلی با جانفشانی و شهادت فرزندان خود پرداخته اید. اقدامات کور و بزدلانه امروز چند مزدور تروریست در به شهادت رساندن تعدادی از مردم بی گناه و روزه دارمان در جوار مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و «خانه ملت»، حادثه ای غیر منتظره نیست.

ایران امروز پس از حدود ۴ دهه از شکل گیری انقلاب اسلامی و تبلور «مردمسالاری دینی»، همه مولفه های اقتدار ملی را محقق ساخته است. ایران امروز به لطف راهبری های داهیانه مقام معظم رهبری و همچنین اقتدار و یکپارچگی نیروهای امنیتی، دفاعی، اطلاعاتی و انتظامی؛ امن ترین کشور در قلب منطقه ای پر آشوب است. و از دیگر سو؛ حضور کم نظیر ملت در پای صندوق های رای، بار دیگر یکپارچگی ملی و پشتوانه مردمی آن را به اثبات رساند.

طبیعی است که بدخواهان ایران اسلامی این افتخار آفرینی ها و همبستگی حاکمیت، دولت و ملت را بر نتابند و با اجیر کردن و حمایت از عناصر متحجر و تکفیری تلاش کنند تا شکست های منطقه ای، فروپاشی ارزشهای اسلامی و نارضایتی های جوامع خود را پنهان سازند. غافل از آنکه آزموده را آزمودن خطاست و ملت ایران که برآمده از فرهنگ عاشورا است، اینبار نیز ثابت خواهد کرد که هر دسیسه و توطئه بدخواهان را با وحدت و انسجام بیشتر، و با ساختار قدرتمند امنیتی خود، در هم خواهد شکست.

بی تردید حوادث تروریستی امروز تهران، اراده ایران اسلامی در مبارزه با تروریسم منطقه ای، افراط و خشونت را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. پیام ایران، مثل همیشه این است که تروریسم یک مشکل همگانی است و اتحاد برای مبارزه با افراط، خشونت و تروریسم با همکاری های منطقه ای و بین المللی، مهمترین نیاز جامعه امروز جهانی است.

اینجانب به خانواده های عزیزی که در ایام ضیافت الهی، عزیزان خود را در این حوادث تروریستی از دست دادند تسلیت می گویم؛ برای آن شهیدان مظلوم علو درجات، برای بازماندگان صبر و اجر و برای مجروحان و مصدومان شفای عاجل مسالت می نمایم.

بدیهی است قوا، دستگاهها و نهادهای امنیتی کشور با وحدت و هماهنگی و تا مشخص شدن همه ابعاد این اقدامات کوردلانه و حامیان پیدا و پنهان آنها از پای نخواهند نشست.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران